ASML 称芯片行业短期受挫，计划今年停止大规模招聘

IT之家 7 月 11 日消息，据《荷兰时报》报道，荷兰光刻机巨头 ASML 计划今年停止大规模招聘，并将重点放在去年雇佣的约 10000 名员工的培训和安顿上。ASML 认为市场对芯片和光刻机的需求正在放缓。

▲ 图源 ASML 官网

ASML 的发言人表示：“去年，我们雇佣了 10000 名员工，他们的到来是为了满足市场对光刻机爆炸性的需求。但事实证明，培训所有这些新员工是一项艰巨的工作。过多的新员工给公司的组织建设带来了压力，今年休息一下也挺好的。”

该发言人强调，ASML 并没有完全冻结岗位招聘，只是招聘规模会有所减少。

过去几个月来，部分行业对芯片的需求一直在放缓，例如智能手机和笔记本电脑等消费电子产品的市场需求就在大幅减少，这自然会影响 ASML 这样的光刻机制造商。

ASML 发言人称：“芯片行业具有强劲的长期增长前景，但面临短期挫折。”一季度的财报数据显示 ASML 的营业额大幅下滑，该季度客户从 ASML 订购了价值 38 亿欧元（IT之家备注：当前约 301.72 亿元人民币）的芯片制造设备，而前几个季度的金额在 60-80 亿欧元（当前约 476.4 - 635.2 亿元人民币）之间。

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