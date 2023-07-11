英特尔面向中国市场推出全新 Gaudi2 处理器：总内存带宽 2.4TB / s、用于训练 AI

IT之家 7 月 11 日消息，英特尔今日面向中国市场推出全新 Gaudi2 处理器，主要应用于加速 AI 训练及推理。

IT之家汇总该款处理器参数信息：

24 个可编程 Tensor 处理器核心（TPCs）

21 个 Gbps（RoCEv2）以太网接口

96GB HBM2E 内存容量

2.4TB / 秒的总内存带宽

48MB 片上 SRAM

集成多媒体处理引擎

英特尔 Gaudi2 处理器的架构重点在于高效扩展，以满足大规模语言模型及生成式 AI 模型的需求；该处理器的每张芯片集成了 21 个专用于内部互联的 100Gbps 以太网接口。

在 Stable Diffusion 训练上，英特尔 Gaudi2 处理器展示了从 1 张卡至 64 张卡近线性 99% 的扩展性，从 256 个加速器到 384 个加速器可实现接近线性的 95% 扩展效果。

英特尔与浪潮信息合作的 AI 服务器 NF5698G7 就是基于 Gaudi2 处理器，NF5698G7 是专为面向生成式 AI 市场创新开发的新一代 AI 服务器，该服务器内部集成了 8 颗 Gaudi2 加速卡 HL-225B。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。