雷克萨斯国际总裁：考虑到动物福利，未来电动汽车将减少使用真皮

IT之家 7 月 11 日消息，据日本共同社报道，3 月就任丰田旗下高端汽车品牌雷克萨斯国际总裁的渡边刚近日在接受采访时表示，在今后的纯电动汽车（EV）制造中，将从动物福利的角度出发，减少使用真皮座椅等一直用于高端车的源自动物的零部件。

▲ 图源 Pexels

渡边表示，雷克萨斯目前还不会统一停用这些材料，但“力求实现碳中和的汽车必须是与自然共生的汽车，雷克萨斯需要承担制造这种汽车的社会责任。”

在座椅、方向盘等部件使用真皮能体现出汽车的高级感，也颇受客户支持。但渡边担任开发负责人的雷克萨斯首款 EV 专用车型 RZ 的基本内饰并未使用任何动物皮革。

渡边称他考虑的是将奢华感的表达方式从“豪华”变为“空间舒适感”。虽然现阶段外界对此褒贬不一，但他希望能逐渐改变大家的意识。

IT之家此前报道，雷克萨斯计划在 2035 年前将所有新车型全部转变为电动汽车，之后预计再花 15 年左右的时间，行驶在路上的几乎所有雷克萨斯汽车都将被置换为电动汽车。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。