硅谷滴血验癌创始人霍姆斯减刑两年，预计将于 2032 年出狱

IT之家 7 月 11 日消息，美国血液检测公司 Theranos 的创始人兼前首席执行官伊丽莎白・霍姆斯（Elizabeth Holmes）获得减刑，监禁时间缩短了两年，现在预计将于 2032 年 12 月 29 日出狱。

根据其在美国联邦监狱局网站上的个人资料，霍姆斯的释放日期已经提前了近两年，原本她应该服刑 11 年零 3 个月。该机构已经向《卫报》证实了她的减刑情况，但以囚犯的隐私和安全为由没有进一步发表评论。

Theranos 曾经号称可以通过采集指尖的数滴血就能快速检测一个人是否患有癌症、糖尿病等疾病，被认为“掀起了一场疾病诊断的革命”，估值一度达到 90 亿美元。但是在骗局被揭穿后，Theranos 跌落神坛，倒闭落幕。

霍姆斯于 2018 年因欺诈被起诉，该公司明知技术存在问题，却仍然向患者发送不准确的检测结果。2022 年，霍姆斯被判欺诈投资者罪名成立，被判处 135 个月监禁，以及三年监督释放。被起诉后霍姆斯一直保释在外，她曾试图说服法院允许她在上诉期间不入狱，但是没有成功，于今年 5 月 30 日被送入得克萨斯州的一所安全级别最低的女子监狱。

目前尚不清楚为什么她的刑期会悄悄缩短，但是表现良好、完成任务和康复计划、以及参与各种活动获得的积分等因素都可能使得刑期缩短。根据美国联邦监狱局网站的信息，Theranos 的前总裁拉梅什・“桑尼”・巴尔瓦尼（Ramesh“Sunny”Balwani）也将比预期提前两年于 2034 年 4 月出狱。

除了坐牢和接受监督释放外，霍姆斯还被命令向受骗者赔偿 4.52 亿美元（IT之家备注：当前约 32.68 亿元人民币）。据悉，在 Theranos 跌落神坛之前，预计霍姆斯曾拥有 45 亿美元（当前约 325.35 亿元人民币）的净资产。一年后，《福布斯》杂志将她的净资产估计降至零，并且她的律师辩称，在她出狱后，每个月无法多付 250 美元来偿还受骗者。

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