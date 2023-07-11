美团 App 首页上线直播固定入口，本地实体门店为直播主力供给

7 月 11 日晚间消息，新浪科技获悉，在美团 App 首屏推荐位出现“美团直播”固定入口，点进聚合页后，依次排列着外卖商家的“神抢手”、美团旅行直播间及多个本地商家自播直播间。此外，还能看到美团买菜、买药等多个美团业务的直播预约窗口。

据悉，该入口目前并未针对全量用户，仅有部分用户可看到该固定入口。一名美团内部人士表示，最近正小范围测试在美团 App 首屏上线直播集纳入口，未来将根据商家和用户反馈做下一步规划。

新浪科技在一位测试用户的美团 App 上看到，“美团直播”固定入口位于首屏功能区下方，紧邻“特价团购”页卡，处于首屏中间位置。

值得注意的是，该入口并未放在美团首页的金刚位，而是放在了用户信息流推荐的前列。当用户在首页信息流页面浏览附近可下单的门店时，该直播入口相对比较显著。

点击进入后，页面跳转到由附近正在直播的门店组成的直播聚合页。在体验期间，正在直播的美团外卖“神抢手”直播间占据屏幕上半部分，下方双列显示多个直播间页卡，包括了多个餐饮、外卖、旅行、生活服务、休闲娱乐等商家的自播直播间。

此前，美团外卖业务的官方直播间“神抢手”入口已出现在美团外卖 App 首页。

上述美团内部人士表示，此次将用户附近的直播门店进行集中展示，主要是基于两方面考虑，首先是在此前各业务的直播测试期间，多个参与直播的商家均表示门店引流效率较高，希望能有更明显的入口；其次，从用户的使用体验看，让用户能够更便捷地发现附近正在直播的门店，便于更精准地为用户呈现“逛附近门店”的消费体验。

此前有报道称，直播的转化率、核销率、新客数是商家们关注的重点，美团用户的高确定性，也让一些直播商家尝到了甜头。在核销率方面，美团外卖直播的优势很明显。据报道，打开美团 App 的用户，有 8 成以上会有进店选购的行为，美团直播间部分单品的核销率能达到 75%。

美团持续发力直播，或许与高核销率优势有直接关联。

一位此前参与美团直播的餐饮商家表示，美团直播与其他平台有着显著不同，用户在核销外卖券时，常常会再次回到商家店铺货架页，购买更多商品，因此，对门店的引流效果更好，效率较高，这也吸引其持续参与美团直播。

“在参与测试期间我们发现，美团直播的用户多数都是附近已经有消费需求的客户，转化率更高，因此，面对这类客人，我们不需要花太多成本，只需要把门店本身的环境、套餐的情况展示好，就能够有很高的转化率，这也意味着，直播的运营成本比想象中更低”，该商家表示。

此前，美团外卖公布了一项首场直播带动货架的“交叉销售”数据 —— 平均 1 张商品券核销带动产生了商品券价值 1.5 倍的订单交易额。以肯德基的 9.9 元香辣鸡翅券的核销数据为例，用户在货架加购的交易额占整体订单交易额的比重达 84.39%，相当于用户在核销商品券同时，还会加购几十元的货架商品。

超级猩猩用户增长负责人郑东敏曾对媒体表示，美团直播的优势是核销率高、本地生活的基础服务能力更强。直播的数据、评价最终都能沉淀到门店，“导流来的新客给出好评能直接体现在日常货架，提升门店流量的同时也帮助更多新用户做选择。”

公开资料显示，自 2020 年开始，美团建设了面向各业务场景的直播技术，以适应酒旅、餐饮等本地商家通过更多形式向消费者展现商品服务的需求，提升销量。2022 年 4 月，美团上线了直播助手 App，为商家提供免费开播工具。

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