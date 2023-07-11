谷歌《太空侵略者》AR 手游 7 月 18 日全球同步上线，游戏场景随玩家位置实时变化

IT之家 7 月 11 日消息，谷歌 5 月在 I / O 2023 开发者大会上宣布，为庆祝《太空侵略者》（Space Invaders）45 周年，将和日本 Taito 工作室合作推出 AR 手游《Space Invaders: World Defense》。

▲ 图源 Google Play

今日，Taito 宣布，这款手游将于 7 月 18 日起在全球同步上线，并开放 App Store 和 Google Play 的预注册渠道。

▲ 图源 Google Play

据官方介绍，游戏背景将依据玩家手机摄像头的实时画面改变，用户需要以触控的方式击落出现在画面中的太空侵略者。这款游戏还采用了 Google 的 VPS（视觉定位系统）服务，入侵者会出现在世界上任何可以使用谷歌街景服务的地方。

由于谷歌街景服务已经支持包括建筑物在内的 3D 空间地图，因此入侵者可以“坐”在建筑物的屋顶上，也可以隐藏在建筑物中，从而为玩家提供融合度极高的 AR 游戏体验。

IT之家此前报道，《太空侵略者》是 Taito 自 1978 年以来一直在销售的一款街机游戏，其全球销量已达 26 万份。该游戏推出时在日本引起了不小的热潮。2005 年，Taito 被史克威尔艾尼克斯（SE）收购。

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