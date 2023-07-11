近地轨道日趋拥挤，SpaceX 称卫星每月要进行数千次防碰撞机动

IT之家 7 月 11 日消息，据 Techcrunch 报道，随着近地卫星轨道变得更加拥挤，马斯克旗下 SpaceX 所拥有的星链卫星每月正进行数千次的防碰撞机动，这也加剧了人们对近地轨道安全性的担忧。

▲ 图源 Pexels

SpaceX 在最近的一份文件中告诉美国联邦通信委员会，从 2022 年 12 月 1 日到 2023 年 5 月 21 日的六个月期间，SpaceX 的轨道通信卫星进行了超过 25000 次机动。该公司解释说，他们所使用的机动门槛比行业标准要严格“一个数量级”。当碰撞概率大于十万分之一时，SpaceX 的卫星就会进行防碰撞机动，而 NASA 和其他行业公司使用的阈值是万分之一。

尽管如此，星链卫星在这个报告期内进行的防碰撞机动次数已达到上个报告期的两倍。这一指标也随着星链在轨卫星数量的增长而增长。据 SpaceX 报告，在最近一段时间内，该公司已将 457 颗卫星添加到近地轨道上。

在 25000 余次机动中，有 1300 多次是为了躲避俄罗斯 2021 年 11 月反卫星武器试验产生的碎片。文件称，虽然这次试验中只有 9% 的碎片仍残留在轨道上，但它对星链卫星构成了最大的总体风险。

当然，SpaceX 并不是唯一一家计划在轨道上建立巨型星链的公司。即使某些项目失败，但预计到本世纪末，太空中仍然可能会有数以万计的物体。

就在 SpaceX 提交报告后几天，《天文学与天体物理学》杂志上发表的一项研究发现，星链卫星发出的“意外电磁辐射”可能会影响天文学研究。研究合作者、德国马克斯・普朗克射电天文研究所的本杰明・温克尔说：“我们的模拟表明，星链越大，所有卫星辐射加起来的负面效应就越明显”。

IT之家此前报道，马斯克在 2021 年底曾表示地球低轨道能容纳“几百亿”卫星，但有专家表示他的说法有些轻率。

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