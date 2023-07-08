马斯克回应垄断火箭发射市场：SpaceX 的使命是让生命多行星化

IT之家 7 月 8 日消息，一位推特用户转发了一条新闻，称埃隆・马斯克的 SpaceX 现在已经‘事实上’垄断了火箭发射市场，包括运送宇航员、发射卫星，并在任何竞争中占据主导地位。

对此，马斯克回应称：“国家和公司的目标太低了。缺乏雄心是他们的不足之处。SpaceX 的使命是让生命实现多行星化。即使只能在这个目标上取得一点点成功，也会为地球轨道带来更好的表现。”

由于 SpaceX 并非上市公司，我们无从得悉其收益数据。不过，考虑到 SpaceX 的火箭发射服务的费率，以及每年 60 次以上的发射成就，相信其数据一定很可观。

根据之前公布的信息，SpaceX 单次任务收费为 6700 万美元（IT之家备注：当前约 4.86 亿元人民币）起，这个价可以让猎鹰 9 号将 5.5 吨的载荷送入地球静止轨道 (GTO) ，或者花 9700 万美元（当前约 7.03 亿元人民币）让猎鹰重型火箭将 8 吨的载荷送入同一轨道。按每公斤计算，这意味着猎鹰 9 号收费为 12181 美元，猎鹰重型火箭为 12125 美元。

前几天，NASA 公布了 Crew-7 任务乘组名单，四名宇航员将搭乘 SpaceX “耐力”号载人龙飞船及 Falcon 9 火箭于美东时间 8 月 15 日前往国际空间站，并将在轨驻留 6 个月。

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