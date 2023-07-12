贝索斯旗下蓝色起源火箭引擎测试时起火，甲方是联合发射联盟

北京时间 7 月 12 日早间消息，亚马逊创始人杰夫・贝索斯（Jeff Bezos）旗下蓝色起源公司（Blue Origin ）的下一代火箭发动机在上月底进行的测试中发生起火，这个事故可能会推迟该公司向一个重要客户交付火箭的时间。

事故涉及一台 BE-4 发动机，发生在蓝色起源公司的位于西得克萨斯州的工厂。这家由杰夫・贝索斯（Jeff Bezos）创立的公司没有解释具体发生了什么，但表示此次事故没有造成人员伤亡，当前他们正在缩小事故原因范围。

接收该发动机的客户是美国国防部的主要发射供应商联合发射联盟（United Launch Alliance）。

联合发射联盟首席执行官托里・布鲁诺（Tory Bruno）在一条消息中表示，在发动机“起火并严重受损 ”后，这个 BE-4 装置可能不得不报废。

布鲁诺补充说，发生故障在所谓的验收测试中并不罕见，蓝色起源公司必须完成验收测试，以确保发动机可以正常投入使用。这位首席执行官还在社交媒体上表示，该问题可以通过快速修复来解决。然而，如果问题足够严重，交付时间可能会推迟。

蓝色起源表示，该公司仍有望实现今年的发动机交付承诺。该公司还表示，他们已经确定了大概原因，并正在采取补救措施，但没有提供更多细节。

据熟悉情况的人士透露，这次事故是在发动机测试 10 秒钟后发生爆炸。

在过去 10 年中，蓝色起源一直在开发 BE-4 发动机，作为该公司未来“新格伦号”（New Glenn）火箭的主发动机。此外，蓝色起源还向 ULA 提供 BE-4 发动机，用于该公司未来的 “火神号”（Vulcan）火箭，该火箭预计将于今年晚些时候首飞。

ULA 计划将出现测试问题的 BE-4 作为火神号火箭第二次飞行的两个主发动机之一。蓝色起源称，ULA 立即意识到了该问题。

去年，蓝色起源 公司为火神进行的首次飞行交付了发动机，而这一交付时间远远晚于预期。据 ULA 称，这些 BE-4 发动机已成功通过验收测试，具备执行飞行任务的资格。

ULA 公司发言人表示，上个月的起火事故不会影响这次名为“认证-1”（Certification-1）的飞行。首次火神发射是 ULA 将执行的两项任务之一，目的是对该运载火箭执行国家安全太空任务进行认证。

“认证-1”将为亚马逊公司的宽带接入计划 Kuiper 项目携带两颗卫星。它还将为一家名为 Celestis 的公司发射一个由 Astrobotic Technology 开发的月球着陆器和一个纪念有效载荷。

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