沙特主权财富基金持股清单披露： Lucid、动视暴雪和 Uber 等位列其中

北京时间 7 月 12 日早间消息，据报道，被称为“公共投资基金”（PIF）的沙特阿拉伯的主权财富基金在美国的公开和私人市场都很活跃。

沙特主权财富基金与大多数美国基金不同，它不需要细分其在这两个市场的持仓情况。但从最近的美国职业高尔夫球巡回赛 PGA 与 PIF 资助的 LIV 职业高尔夫巡回赛的合并交易听证会上披露的文件中，有一份此前未被报道沙特主权财富基金持有的最大上市股票清单，价值约为 355 亿美元（当前约 2559.55 亿元人民币）。从这份报告来看，PIF 似乎在体验产品 —— 从游戏到现场娱乐 —— 方面进行了一系列明确的押注。

这份持股清单更新至 3 月 31 日。清单显示，截至目前，PIF 持有电动汽车制造商 Lucid 89 亿美元的股份，约占 PIF 持有股权的 25%。PIF 持有约 Lucid 60% 的流通股。

PIF 所持有的第二大股份是动视暴雪，价值 33 亿美元，占 PIF 所持公共股本的 9.1%。由于一名法官拒绝了美国联邦贸易委员会暂停微软收购该公司交易的禁令请求，周二午盘交易中，动视暴雪股价上涨了 10% 以上。

PIF 持有的其余股份按照降序排列依次是：美国艺电公司（Electronic Arts）（29.8 亿美元，占其投资组合的 8.4%）；Uber（23 亿美元，占 8.4%）；美国游戏公司 Take-Two Interactive Software（13.6 亿美元，占 3.8%）和现场娱乐公司 Live Nation（8.8 亿美元，占 2.5%）

PIF 持有 6.91 亿美元的 Meta 股份，约占该基金公开市场总配置的 1.9%，而该股在标准普尔 500 指数中的权重为 2.87%。

谷歌占纳斯达克指数 2.87% 的权重，但在 PIF 355.1 亿美元的公共投资组合中仅占 1.2%。PIF 还明显增持了其他科技股，包括押注酒店、度假村与豪华游轮公司 Booking Holdings、Take-Two、Uber 和 Zoom。

在王储穆罕默德・本・萨勒曼的领导下，沙特正在从投资石油和天然气转向多元化投资。因此，沙特受到风险资本和私人股本公司的极大关注，这些公司渴望激活该国的雄厚财力。

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