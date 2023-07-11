微软收购动视暴雪获美国法院同意

IT之家 7 月 11 日消息，微软收购动视暴雪的交易在美国遭到了联邦贸易委员会（FTC）的反垄断诉讼，但经过五天的激烈庭审后，加州法官杰奎琳・斯科特・科利（Jacqueline Scott Corley）驳回了 FTC 的初步禁令请求，允许微软完成这笔交易。

动视暴雪旗下拥有《魔兽世界》、《使命召唤》、《糖果粉碎传奇》等知名游戏品牌，微软于去年 1 月宣布以 690 亿美元（IT之家备注：当前约 4988.7 亿元人民币）的价格收购动视暴雪，这是游戏行业有史以来最大的一笔并购交易。

FTC 认为，这笔交易会损害游戏市场的竞争，削弱创新和消费者的选择，因此在 3 月向法院提出了初步禁令请求，试图阻止微软在 7 月 18 日的最后期限前完成交易。然而，法官科利在听取了双方的证词和论点后，认为 FTC 没有提供足够的证据证明这笔交易会大大减少竞争，相反，记录证据表明有更多的消费者因此能够访问《使命召唤》和其他动视内容，因此拒绝了 FTC 的请求。

在科利法官做出决定后，微软总裁布拉德・史密斯（Brad Smith）发表声明说，他感谢“旧金山法院做出了这一快速而彻底的决定”，并希望其他国家也采取行动，解决微软在收购动视暴雪过程中面临的问题。

动视暴雪也对这一决定做出了反应。“我们的合并将有利于消费者和工人”，动视暴雪首席执行官鲍比・科蒂克（Bobby Kotick）在一份声明中说，“这将促进竞争，而不是让根深蒂固的市场领导者继续主导我们快速增长的行业。”

尽管微软在美国赢得了这场官司，但该公司仍然面临着英国竞争和市场管理局（CMA）的反对。英国监管机构在 4 月份采取行动阻止微软完成收购，微软目前正在对此进行上诉，上诉听证会将于 7 月 28 日开始。欧盟监管机构则在 5 月份批准了这笔交易。

FTC 现在有机会对法院的裁决进行上诉，但该机构此前没有对法院允许 Meta 收购 Within 的决定进行上诉，因此也可能会放弃对微软和动视暴雪的诉讼。如果法院命令维持不变，这将是 FTC 主席莉娜・汗（Lina Khan）自 2021 年被确认为该机构负责人以来第二次重大失利。

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