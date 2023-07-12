英国 CMA 已同意进行协商，微软继续推进以 690 亿美元收购动视暴雪的交易

IT之家 7 月 12 日消息，随着美国法院驳回 FTC 请求并同意微软 690 亿美元（IT之家备注：当前约 4988.7 亿元人民币）收购动视暴雪的交易，英国也准备进行协商。

根据微软总裁布拉德・史密斯的声明，CMA 现已经同意与微软就“收购动视暴雪”进行谈判。微软表示：将尽力消除监管机构的担忧以打消英国市场监督局的顾虑，从而完成对动视暴雪的收购。

虽然我们不同意 CMA 的担忧，但我们正在考虑如何修改交易，以便以 CMA 可接受的方式解决这些问题。 为了优先处理这些工作，微软、动视已与 CMA 达成一致意见，即暂停在英国的诉讼符合公众利益，双方已经为此联合向竞争上诉法庭提交了一份意见书。

从之前双方的说法来看，预计微软会在云游戏上给予英国玩家某些方面的优待。

按照目前的情况来看，微软应该也会很快与英国市场监管局达成统一，并获得对于动视暴雪收购案的批准。

The Verge 已与英国竞争管理委员会确认，他们“准备考虑微软提出的任何重组交易的提案，以解决我们在最终报告中提出的问题”。

今年 4 月底，英国 CMA 发布公告，以“这可能会危及新兴的云游戏市场”阻止了这笔交易。随后，欧盟委员会在 5 月宣布批准该交易，他们认为微软在云游戏方面做出的让步已经足够。

实际上，微软此前已经了与世界各地多家云游戏服务商达成多项协议，承诺为其提供至少 10 年的游戏（包括动视暴雪的游戏）协议。

就微软而言，他们肯定是希望在目前的合并协议到期（7 月 18 日）之前尝试推动该交易。而如果在此之后不同意延期，动视暴雪可能会收取 30 亿美元（当前约 216.9 亿元人民币）的手续费。

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