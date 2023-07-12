小米新机通过国家 3C 质量认证：支持 67W 快充，预计为 MIX Fold 3

IT之家 7 月 12 日消息，Redmi 品牌总经理卢伟冰上周表示，北京亦庄小米智能工厂的「小米智能制造数智系统」2.0 正式上线，首款量产机型就是小米 MIX Fold 3，该机将在 8 月发布。

现有一款型号为 2308CPXD0C 的小米新机已经通过了国家 3C 质量认证，新机标配 MDY-12-EF 充电器，支持 67W 快充。参考发布周期和定位，这款新机预计就是准备在下个月亮相的 MIX Fold 3。

IT之家注意到，@数码闲聊站 之前曝光了一款搭载骁龙 8 Gen 2 的折叠屏工程机，有网友推测该机型为小米 MIX Fold 3。

这款机型采用白色曲面玻璃机身，后置四摄包含 3.2X 人像中焦和 5X 潜望长焦，支持 67W 有线快充以及 50W 无线快充，具有增强通信能力，采用新水滴铰链加强抗摔性能，机身轻薄依旧。

卢伟冰此次公布了小米 MIX Fold 3 搭载徕卡光学全焦段四摄，也侧面印证了该博主信息的真实性。

小米于去年 8 月推出旗下第二款折叠屏手机 —— 小米 MIX Fold 2，售价 8999 元起。该产品搭载高通骁龙 8+ Gen1 处理器，采用 6.56 英寸外屏，内屏尺寸为 8.01 英寸，内外屏均支持 120Hz 高刷新率。

该机搭载徕卡影像系统，后置 5000 万像素 IMX766 主摄 + 1300 万像素超广角镜头 + 800 万像素长焦镜头，搭载 4500 毫安时电池，支持 67W 有线充电，等新机发布之后大家可以对比一下。

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