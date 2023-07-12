腾讯《无畏契约》游戏国服今日正式上线：5V5 英雄战术射击，微信 / QQ 免费开玩

IT之家 7 月 12 日消息，经过一段时间的等待和测试，腾讯、拳头游戏旗下的《无畏契约》（VALORANT）国服游戏于今日 9 点正式上线开服。

《无畏契约》是一款 5V5 英雄战术射击游戏，从今天开始，所有国服玩家也都可以免费游玩。

此外，《无畏契约》国服上线庆典也正式开启，包括紫阙金琅皮肤套装、国服通行证同步上线，网吧特权全面开放。《无畏契约》还与《英雄联盟》、《英雄联盟手游》、《金铲铲之战》等英雄联盟多产品进行生态联动。

据介绍，此次国服首发版本，将上线 16 位英雄、4 张对战地图和 5 大游戏模式 —— 其中，在 6 月底刚刚于海外上线的团队乱斗（TDM）模式也将成为国服首发模式之一。

与此同时，国服预约福利、预约成团礼包、终测玩家限定福利也都开启发放。其中，国服预约福利只需玩家在正式服务器创建角色即可进入活动页面领取；预约成团礼包可在达成领取条件（完成 5 人集结，且小队至少 3 人进入游戏并完成新手引导）后，进入活动页面领取；终测玩家限定福利则可在游戏正式上线后登录游戏自动获取。

此外，7 月 10 日~8 月 13 日，玩家前往全国任意 QQ 网吧、电竞酒店即可畅享《无畏契约》全英雄免费、XP 经验值加成、6 款武器皮肤的特别福利。

《无畏契约》可以直接通过微信 / QQ 账号登录、单一大区同服畅玩，同时在全国各地拥有多个服务器节点。此外，游戏可通过 WeGame、腾讯手游助手或国服独立登录器启动游戏，并可享受国服专属的“无畏时刻”回放录制系统等功能。

IT之家附游戏配置要求：

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