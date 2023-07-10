《无畏契约》客户端抢先下载今日 9 点开启，7 月 12 日正式上线

IT之家 7 月 10 日消息，《无畏契约》正式上线版本客户端抢先下载将于 7 月 10 日 9:00 开启，小伙伴可以点此下载官方客户端，或通过 Wegame、腾讯手游助手的无畏契约专区获取最新的游戏客户端。已参与“无畏终测”的用户，也可启动现有终测客户端，直接进行升级。

下载完成后，使用 QQ / 微信号登录，即可在官方启动器内下载游戏完整客户端，官方建议预留至少 25GB 存储空间。

据官方所述，无畏契约国服有专属录制工具，现已开启众测，面向终测用户陆续开放。玩家可以在无畏契约国服登录器的系统消息内查看自己是否获得体验资格。获得体验资格的用户，可以通过无畏契约国服登录器右上角功能入口开启无畏时刻。

据了解，《无畏契约》是一款以英雄角色为核心的 5V5 的战术射击免费网游，采用 FPS 经典“爆破模式”作为核心玩法，玩家将化身技能各异的战术英雄，使用不同类型的武器枪械参与战斗。精确畅爽的射击操作、灵性十足的技能使用、秀翻全场的策略配合都是取胜的关键 —— 这一切胜利都源于个人与团队的局内的即时表现，而非任何付费产生的数值影响。

IT之家附游戏配置要求：

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