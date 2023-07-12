小米公益基金会与华南理工大学举行捐赠仪式，助力科研人才培养

IT之家 7 月 12 日消息，雷军透露，小米公益基金与华南理工大学于近日举行了小米青年学者项目捐赠仪式。

小米公益基金表示，双方就科研及人才培养进行了深入交流。未来，小米公益基金会将持续助力更多高校，为培养“具有创造力和社会责任感的科研人才贡献力量”。

华南理工大学官博转发并评论：“感谢小米公益基金会对华南理工大学科研人才培养的大力支持。”具体捐赠金额，小米与华南理工大学双方均未透露。

据IT之家此前报道，小米公益基金会于近日分别向中南大学和湖南大学捐赠 1000 万元，设立“小米奖助学金”和“小米青年学者”项目。

小米集团副总裁颜克胜表示，小米公益基金会致力于科技创新与人才培养，形成了科技、教育、人才三位一体支持高校的“小米公益模式”，希望能够通过公益基金捐赠培养更多具有创造力和社会责任感的人才，为学校和社会的发展做出积极贡献。

小米公益基金会于 2020 年设立“小米奖助学金”项目，计划分 5 年覆盖全国 100 所高校，资助总金额为 5 亿元人民币。

2022 年 2 月，小米公益基金会宣布，为进一步支持中国青年人才的发展，促进青年科研人才队伍与青年教师队伍的建设与培养，北京小米公益基金会率先支持高校青年人才培养，联合各高校开展“小米青年学者”项目，计划捐赠总金额 5 亿元人民币，5 年内覆盖全国 100 所高校。

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