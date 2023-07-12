6 月全球热门手游收入榜：腾讯《王者荣耀》吸金 2.13 亿美元蝉联冠军

IT之家 7 月 12 日消息，Sensor Tower 公布了 2023 年 6 月全球热门移动游戏收入 TOP 10，腾讯《王者荣耀》以吸金 2.13 亿美元（IT之家备注：当前约 15.36 亿元人民币）蝉联全球手游畅销榜冠军。

Sensor Tower 分析称，该游戏于 6 月 27 日推出新版本，引入了新英雄亚连、新赛季和新系统等，进一步巩固其畅销榜冠军位置。

Sensor Tower 数据显示，排名榜单二、三名的游戏分别为米哈游《崩坏：星穹铁道》和腾讯《PUBG Mobile》。

其中，《崩坏：星穹铁道》39.7% 的收入来自中国 iOS 市场，日本市场的收入占 27.7%，美国市场占 11.4%。

腾讯《PUBG Mobile》（合并《和平精英》收入）吸金 1.22 亿美元（当前约 8.8 亿元人民币），有 54.2% 的收入来自中国 iOS 市场，美国市场占 9%，印度市场占 7.5%。

2023 年 6 月，全球手游玩家在 App Store 和 Google Play 付费 61.5 亿美元（当前约 443.42 亿元人民币），同比基本持平。

从地区方面来看，美国蝉联全球移动游戏收入最高的市场，贡献了 18 亿美元，占全球总收入的 29.3%。中国 iOS 市场排名第二，占 19.3%；日本市场排名第三，占 16.7%。

需要注意的是，Sensor Tower 统计的数据来自于苹果 App Store 和 Google Play，不包括第三方安卓渠道。

IT之家附 6 月移动游戏收入榜 TOP 10：

王者荣耀

崩坏：星穹铁道

PUBG Mobile

Candy Crush Saga

Roblox

Dragon Quest Champions

巅峰极速

原神

Gardenscapes

宝可梦 GO

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