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6 月全球热门手游收入榜：腾讯《王者荣耀》吸金 2.13 亿美元蝉联冠军

2023/7/12 11:35:56 来源：IT之家 作者：浩渺（实习） 责编：汪淼
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IT之家 7 月 12 日消息，Sensor Tower 公布了 2023 年 6 月全球热门移动游戏收入 TOP 10，腾讯《王者荣耀》以吸金 2.13 亿美元（IT之家备注：当前约 15.36 亿元人民币）蝉联全球手游畅销榜冠军

Sensor Tower 分析称，该游戏于 6 月 27 日推出新版本，引入了新英雄亚连、新赛季和新系统等，进一步巩固其畅销榜冠军位置。

Sensor Tower 数据显示，排名榜单二、三名的游戏分别为米哈游《崩坏：星穹铁道》和腾讯《PUBG Mobile》

其中，《崩坏：星穹铁道》39.7% 的收入来自中国 iOS 市场，日本市场的收入占 27.7%，美国市场占 11.4%。

腾讯《PUBG Mobile》（合并《和平精英》收入）吸金 1.22 亿美元（当前约 8.8 亿元人民币），有 54.2% 的收入来自中国 iOS 市场，美国市场占 9%，印度市场占 7.5%。

2023 年 6 月，全球手游玩家在 App Store 和 Google Play 付费 61.5 亿美元（当前约 443.42 亿元人民币），同比基本持平。

从地区方面来看，美国蝉联全球移动游戏收入最高的市场，贡献了 18 亿美元，占全球总收入的 29.3%。中国 iOS 市场排名第二，占 19.3%；日本市场排名第三，占 16.7%。

需要注意的是，Sensor Tower 统计的数据来自于苹果 App Store 和 Google Play，不包括第三方安卓渠道

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IT之家附 6 月移动游戏收入榜 TOP 10：

  • 王者荣耀

  • 崩坏：星穹铁道

  • PUBG Mobile

  • Candy Crush Saga

  • Roblox

  • Dragon Quest Champions

  • 巅峰极速

  • 原神

  • Gardenscapes

  • 宝可梦 GO

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关键词：王者荣耀PUBG Mobile崩坏星穹铁道手游 收入Sensor Tower

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