奇瑞发布国内首个铝基轻量化平台，纯电 SUV 车型 eQ7 正式下线

IT之家 7 月 12 日消息，7 月 12 日，奇瑞新能源全新车型 eQ7 首台量产车正式下线。新车定位电动中型 SUV，匹配后置后驱、油冷扁线三合一电机，最大功率为 155kW，最高车速可达 180km/h。

此外值得一提的是，本次新车下线仪式上，奇瑞还发布了国内首个铝基轻量化平台。该平台将采用铝合金腔体框架结构，号称可使车身骨架整体重量减少 30%，并可提升续航表现。

新车整体设计较为简洁，采用了细长的分体式日间行车灯组设计，但仍然保留了传统样式的门把手。其长宽高分别为 4675/1910/1660mm，轴距 2830mm，按照轴距来看，确实够得着中型 SUV 的水准，但长度还是更接近于紧凑型 SUV 车型。

内饰方面，eQ7 提供黑米、黑蓝 2 款配色，采用大尺寸双联屏设计，配备平底三幅式多功能方向盘和电子怀挡，底部通道区域为镂空设计，上方集成了无线充电功能。

新车搭载 64 色星瀚银河氛围灯、前排驾驶座椅加热和通风、副驾座椅 8 点按摩 / 电动腿托 / BOSS 按键、后排座椅加热、CN95 级空滤系统、香氛系统、AQS 空气质量管理系统、分区智能恒温系统，拥有座舱过热保护、温度保持、爱犬模式、远程预约空调等功能，储物空间多达 27 处；采用一体式双联屏悬浮设计，拥有 6 项智慧场景体验及 L2 + 级智能驾驶辅助。

IT之家此前报道，奇瑞 eQ7 已在今年上海车展上亮相，预计今年第三季度上市。

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