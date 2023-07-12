首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
首页 > IT资讯>网络

黑客滥用 Glitch 平台散布钓鱼邮件，试图骗取 Microsoft 365 账号

2023/7/12 13:05:30 来源：IT之家 作者：漾仔（实习） 责编：汪淼
评论：

IT之家 7 月 12 日消息，网络安全分析公司 Vade 日前揭露有黑客利用提供网站代管服务的 Glitch，在该平台上架设钓鱼邮件服务器，并针对 Microsoft 365 用户进行钓鱼邮件攻击

▲ 图源 Vade 

据悉，黑客在钓鱼邮件中夹带含有 JavaScript 程式码的 HTML 附件，一旦收信人依照邮件中的指示打开附件，就会看到伪装成 Microsoft 365 登录网页的钓鱼网页，在这一步，许多粗心的用户就会在其中输入账号密码，将自己的信息主动交给黑客。

▲ 图源 Vade 

研究人员分析 HTML 代码，发现黑客的钓鱼邮件是从名为 eevilcorp [.] online 处发出，该钓鱼网站实际上是架设在网站代管服务 Glitch 上，黑客滥用相关代管服务，并绕过了相关网络安全系统，得以分发散布此类钓鱼文件

▲ 图源 Vade 

除了 Microsoft 365 用户外，研究人员同时注意到，黑客也假借登录 Adobe Document Cloud 的名义发送相关钓鱼邮件，要求收信人登录伪装的网站，输入 Office 365、Outlook、AOL 或 Yahoo! 账号密码信息进行身份验证

长期以来，钓鱼邮件及网站都是没“技术含量”但防不胜防的黑客入侵方式，IT之家提醒广大小伙伴们，在收到任何要求输入账号密码的网站链接时，务必注意网址的正确性

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：黑客Microsoft 365钓鱼邮件

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用