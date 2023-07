Transformer 八子谷歌一个也没留住，最后一名作者已宣布离职创业

Transformer 八子现在全部“出逃”了!

彭博社消息,Transformer 协作者 Llion Jones 将于本月底离开谷歌。

目前他本人在谷歌日本任职,提到离开原因,他本人表示:

离开谷歌并不是一个容易的决定,但考虑到 AI 的发展势头,是时候尝试一些不同的东西了。

根据报道,他本人计划先休息一段时间,然后创办一家公司。

网友听闻直言:像 Llion Jones 这种大牛自己创业太棒了,祝他一切顺利!

AWS 的初创企业解决方案架构师甚至直接表示:

把他送过来,亚马逊帮你创业。

八子集体出走

2017 年 12 月,谷歌的 8 位研究人员发表了一篇论文 Attention is All You Need。

这篇论文,奠定了今天生成式人工智能和大模型的基石,而这篇开山之作现在引用次数已高达 7 万!

此前,8 人里已有 6 人选择自立门户,1 人跳槽 OpenAI,且基本上从谷歌一出来就获得了 VC 支持。

而在创业方向上,有选择继续搞通用人工智能的,也有投身 AI 生命科学领域的,甚至还有去玩区块链的。

Illia Polosukhin 是八人中最早离开谷歌的,他在 2017 年 2 月创办区块链公司 NEAR Protocol。

他是 Google TensorFlow 人工智能开源项目的主要代码贡献者,还曾任 Google 深度学习小组项目主管,带队负责核心搜索算法业务近 10 年。

公司先后吸引了包括 a16z、 MultiCoin Capital、Metastable、Coinbase Ventures 等区块链领域的著名投资机构,目前估值约为 20 亿美元。

Aidan Gomez 是第二个出走的,他在 2019 年创办 Cohere,一家专注于提供 NLP 模型帮助企业改善人机交互的初创企业。

公司分别于 2021 年 9 月获得 4000 万美元 A 轮融资,2022 年 2 月获得 1.59 亿美元 B 轮融资,投资者包括图灵奖获得者 Geoffrey Hinton、知名人工智能研究员李飞飞、UC 伯克利大牛 Pieter Abbeel 等大牛。

今年 6 月,Cohere 更是拿到了由英伟达等参投的 2.5 亿美元融资,当前估值已达 20 亿美元。

2021 年,Noam Shazeer 离开谷歌,选择与前谷歌工程师 Daniel De Freitas 共同创立 Character.AI,致力于开发生成式 AI 聊天机器人。

今年三月,Character.AI 宣布完成 1.5 亿美元融资,估值达到 10 亿美元,仅用 16 个月时间就成为一家独角兽公司。

Jakob Uszkoreit 在谷歌工作 13 年后,也于同年 2021 年离开选择加入 Inceptive,成为联合创始人。公司主打 AI 生命科学,致力于使用神经网络 + 高通量实验来设计下一代 RNA 分子。

Lukasz Kaiser 则已在 2021 年加入 OpenAI,担任研究员一职。

与 Aidan Gomez 赛道类似,论文一作 Ashish Vaswani 离开谷歌后,于 2022 年 4 月创办公司 Adept,目标是让人和计算机能够协同工作的通用人工智能,八子中的 Niki Parmar 也加入了 Adept。

Adept 总融资额已超 4.15 亿美金,估值达到 10 亿美金,晋升独角兽。

不过目前,两人已经离开 Adept,成立了一家名为 EssentialAl 的公司,目标是为企业构建软件以便于他们使用大型语言模型。

今年 5 月,EssentialAl 获得 OpenAI 投资者“Thrive Capital”领投的 800 万美元融资。

除了这几位,谷歌近些年流失的 AI 顶尖人才也不乏现任 OpenAI 创始人 Illya Sutskever 这样的大牛。

谷歌人才出走

本周,谷歌 AR 项目“Iris 智能眼镜”负责人 Mark Lucovsky 也在社交媒体宣布离开谷歌,理由是:

领导层对 AR 项目的变化以及不信守承诺。

今年 2 月份,谷歌 AR 和 VR 项目负责人克莱・巴沃尔 (Clay Bavor) 也已离职,创办了一家人工智能初创公司。

现在,随着 Llion Jones 的辞任,Transformer 所有八位作者都离开了谷歌。

参考链接:

[1]https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-07-11/ai-researcher-who-helped-write-landmark-paper-is-leaving-google#xj4y7vzkg

本文来自微信公众号:量子位 (ID:QbitAI),作者:尚恩

广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。