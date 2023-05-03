“AI 教父”杰弗里・辛顿从谷歌离职后发声：人工智能正变得比人类更聪明

IT之家 5 月 3 日消息，人工智能领域的开创者之一，被誉为“AI 教父”的杰弗里・辛顿（Geoffrey Hinton）近日宣布离开他工作了十年的谷歌公司，原因是他对人工智能技术的发展越来越担忧。今日他在接受 CNN 记者杰克・塔珀（Jake Tapper）采访时表示，他认为人工智能正在变得比人类更聪明，他想要“吹哨”提醒人们应该认真考虑如何防止人工智能控制人类。

“我只是一个突然意识到这些东西正在变得比我们更聪明的科学家，”辛顿称，“我想在某种程度上‘吹响哨子’，说我们应该认真担心如何阻止这些东西对我们的控制。”

辛顿是神经网络技术的先驱，他的研究为今天许多产品中使用的人工智能系统奠定了基础。IT之家此前曾报道，他在周一接受《纽约时报》采访时首次透露了他的离职消息，并表达了他对人工智能技术的潜在危害的担忧。他说，他担心人工智能会导致大量失业，并创造一个许多人“无法知道什么是真实的”世界。他还指出，人工智能技术的进步速度远远超出了他和其他人的预期。

“如果它变得比我们聪明得多，它就会非常擅长操纵，因为它是从我们身上学到的，而且很少有例子证明一个更聪明的东西会被一个更笨的东西控制，”辛顿周二对塔珀说，“它知道如何编程，所以它会想出办法绕过我们对它的限制。它会想出办法操纵人们做它想要的事情。”

辛顿并不是唯一一个对人工智能表示担忧的技术领袖，今年 3 月，一些社区成员联名发表了一封信，呼吁人工智能实验室对最强大的人工智能系统至少暂停训练六个月，理由是“对社会和人类有深刻的风险”。

苹果公司联合创始人史蒂夫・沃兹尼亚克（Steve Wozniak）也是在这封信上签名的人之一，他周二在“CNN 今日早晨”节目中重申了对人工智能传播虚假信息的担忧。“对于那些想要欺骗你的人来说，欺骗将变得更容易。”沃兹尼亚克对 CNN 说，“我们在这方面没有做出任何改变 —— 我们只是假设我们现有的法律会解决这个问题。”沃兹尼亚克还表示，可能需要“某种类型”的监管。

辛顿则表示，他没有签署这封请愿书。“我不认为我们能阻止这种进步，”他说，“我没有签署说我们应该停止研究人工智能的请愿书，因为如果美国人停止研究，中国人不会。”但他承认，他没有一个明确的解决方案，“我不清楚我们能否解决这个问题。我相信我们应该努力思考解决问题的方法。我目前还没有解决方案。”