消息称软银 PayPay 正考虑赴美上市，价值略低于 1 万亿日元

IT之家 7 月 12 日消息，PayPay 是日本软银与 Yahoo 共同出资打造的移动支付软件，是一款全球通用第三方支付平台，也是日本最大的电子钱包 App，堪称“日版支付宝”，与 PayPal 没什么关系。

路透社援引三位消息人士的话透露，软银正在考虑将 PayPay 支付业务在美国上市。

其中一位消息人士表示，相对于东京，纽约被认为是一个更具吸引力的地点，因为科技公司通常可以获得更高的估值。此外，该消息人士还表示，PayPay 的上市时机目前仍不清楚，因为这家亏损的公司需要首先证明其盈利路径清晰。

SoftBank 此前曾表示有意将 PayPay 上市，其中一名高管在 11 月时表示，该公司价值不到 1 万亿日元（IT之家备注：当前约 513 亿元人民币）。

PayPay 由软银集团、其互联网业务 Z Holdings 以及集团的第二只愿景基金拥有。PayPay 在日本已有超过 5500 万人使用，也是日本数字支付市场中的主要参与者之一。

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