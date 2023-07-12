航天科工宣布启动超低轨通遥一体星座建设，计划今年发射首星

IT之家 7 月 12 日消息，第九届中国国际商业航天高峰论坛今日在湖北武汉举行。中国航天科工集团在论坛上宣布正式启动超低轨通遥一体星座建设，能够为用户提供分钟级的即时的遥感信息响应。

据介绍，超低轨通遥一体星座计划今年完成首发星发射，2024 年完成 9 星业务验证星簇的发射，2030 年，星座规模将扩大到 300 颗卫星，具备 15 分钟应急响应能力。

首发星成功入轨后，将对超低轨道飞行技术、高分辨率对地成像技术、星载智能处理、信息直达用户终端等关键技术进行演示验证和应用示范。

IT之家科普：超低轨道通常指 150 公里至 300 公里高度的轨道。相较于传统轨道，超低轨飞行可提升载荷工作效能，降低卫星研制和发射成本，同时提高信息获取和传输效率，适用于卫星批量化生产和高密度发射。

例如对于可见光载荷，由于与地球表面的距离相对短，获取相同分辨率图像相机的焦距与口径也基本按比例缩小。对于微波遥感载荷也类似，功率孔径积随轨道高度的降低而大幅减小，可有效降低合成孔径雷达（SAR）等天线的功率和电口径。

目前，美国、日本、欧洲等国家和地区分别开展了超低轨卫星研究，美国提出了“魔鬼鱼”计划，用于高分观测；日本也于 2017 年发射超低轨测试卫星，获得了高分遥感图像和超低轨大气数据；欧洲航天局于 2009 年发射了重力场与稳态洋流探测器，并获取了高精度的重力场测量数据。

超低轨卫星在光学、微波、地球物理场、电 离 层等方面具有明显应用优势，但是长期以来超低轨卫星并没有发展起来，主要原因是随着轨道降低，大气密度急剧增大，轨道环境受大气层影响越发明显，大气阻力摄动、高浓度原子氧环境对卫星影响突出，超低轨卫星的稳定运行极为困难。

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