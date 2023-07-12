LG 电子计划到 2030 年营收超 100 万亿韩元，跻身全球汽车零部件厂商前十

IT之家 7 月 12 日消息，LG 电子今日表示，公司计划到 2030 年实现 100 万亿韩元（IT之家备注：当前约 5570 亿元人民币）的销售额，并将投资约 50 万亿韩元（当前约 2785 亿元人民币），推进各项战略。

在新的规划中，LG 电子将汽车零部件业务作为最重要的发展方向之一，该公司计划到 2030 年跻身全球汽车零部件厂商前十，并使相关业务收入增加一倍以上，达到 20 万亿韩元（当前约 1114 亿元人民币）。此外，LG 电子还计划加强其家电和电视业务的服务平台，以产生更多经常性利润，例如媒体订阅和租赁收入。

LG 电子 CEO 威廉・赵（William Cho）在新闻发布会上表示：“LG 电子将转变业务组合，通过 B2B 业务的增长来提升利润，并向服务业务转向。我们不会满足于过去在家电领域的成功。”

LG 电子还计划进军电动汽车充电和数字医疗等新市场，为了实现其目标，该公司表示将积极考虑合资、并购等方式。LG 电子的目标是到 2030 年营业利润率达到 7%。

2022 年，LG 电子公布的综合销售额约为 65 万亿韩元（当前约 3620.5 亿元人民币），这一数据不包括生产智能手机相机模块等设备组件的子公司 LG Innotek。

LG 电子表示，预计到年底，其快速增长的汽车零部件解决方案（该公司最新成立的业务部门）业务积压订单将接近 100 万亿韩元（当前约 5570 亿元人民币），这些收入将分布在未来多年内。汽车零部件解决方案部门还生产信息娱乐系统和灯具，去年扭亏为盈，今年 1-3 月的季度销售额为 2.4 万亿韩元（当前约 133.68 亿元人民币）。

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