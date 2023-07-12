谷歌申请新专利：乘坐飞机时手机可自动开启飞行模式

IT之家 7 月 12 日消息，谷歌新专利显示该公司正在研发一种新的飞行模式，可以让用户在飞机上更方便地使用手机。这种模式叫做“连接飞行模式（Connected Flight Mode）”，可以通过手机上的传感器自动判断你是否在飞行，然后关闭不必要的无线信号，保留蓝牙和飞机的 Wi-Fi 开启。这样，你就可以在飞机上使用蓝牙耳机或者连接飞机的 Wi-Fi 网络，而不用手动开关飞行模式。谷歌已经向世界知识产权组织（WIPO）申请了这项技术的专利。

为了避免手机的无线信号干扰飞机的导航系统，目前如果你在手机上开启飞行模式，所有的无线连接，包括 Wi-Fi 和蓝牙，都会被关闭。但是你可以在开启飞行模式后，再分别打开 Wi-Fi 和蓝牙。但是这样做也很麻烦，而且有时候你可能会忘记开启或关闭飞行模式。

谷歌的“连接飞行模式”就是为了解决这个问题，其可以通过手机上的传感器，如加速度计、气压计、麦克风等，来检测你是否在飞行。还可以通过识别飞机上特有的声音，如引擎噪音、高度提示音等，来判断你是否在飞机上。此外，还可以根据其他因素，如旅行预订活动、登机状态等，来确定你是否在乘坐飞机。

一旦手机检测到你在飞行，就会自动开启“连接飞行模式”。这种模式会关闭手机上可能干扰飞机导航系统的无线信号，如 GPS、蜂窝网络等，但是保留蓝牙和 Wi-Fi 信号开启。这样，你就可以在飞机上使用蓝牙设备或者连接到飞机提供的 Wi-Fi 网络。

不仅如此，“连接飞行模式”还可以让你在飞机上使用 Wi-Fi 网络时，享受与地面相同的高带宽和不限流量的服务。这是因为，“连接飞行模式”可以让手机识别出飞机上的 Wi-Fi 网络，并根据其实际的容量和质量，来调整手机上使用网络资源的程序。例如，在地面使用 Wi-Fi 网络时，手机会自动备份照片到云端，那么在“连接飞行模式”下，手机也会执行这个操作。但是如果飞机上的 Wi-Fi 网络很慢或者很贵，那么手机就会暂停这个操作，以节省网络资源。

IT之家需要指出的是，并非所有专利最终都会实现，但希望不久后这该功能能够成为安卓系统的一部分。

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