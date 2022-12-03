欧盟新法案尝试为飞机提供 5G 网络，“飞行模式”恐将成为过去式

IT之家 12 月 3 日消息，由于实在无法忍受慢如乌龟的空中 Wi-Fi 服务，欧盟正在决定是否允许航班为乘客在空中提供 5G 服务，包括使用无线数据听音乐、看视频、刷各类 App 和拨打电话。

如果这一法案顺利通过，则代表欧盟将要求航空公司为乘客提供 5G 连接，而不能要求乘客为 Wi-Fi 付费，这也意味着航空公司强制要求的手机关机和飞行模式将走向终结。如果达成一致，欧盟成员国需要在 2023 年 6 月 30 日之前为这种 5G 网络做好准备。

对此，欧盟市场专员蒂埃里・布雷顿 (Thierry Breton) 在一份声明中表示，该计划将“为人们提供创新服务”并帮助欧洲公司成长，“当谈到超高速、高容量连接带来的可能性时，天空也将不再是限制”。

据介绍，航空公司将使用称为“微微蜂窝（pico-cell）”的特殊网络设备将飞机连接到地面，通过地面的卫星网络传输电话、文本和网络数据。

图源 Pexels

IT之家了解到，美国联邦通信委员会 (FCC) 在 2013 年表示，他们于 1991 年首次出台了禁止在飞机上使用手机的规定，旨在“避免在空中使用手机对地面蜂窝网络产生有害干扰的威胁”，因此后来各国都沿用了这一规定。

据说禁止在飞机上使用手机的原因是它可能会干扰飞行员的导航系统。然而，据《商业内幕》2017 年报道，联邦通信委员会颁布了飞机手机禁令，以“保护地面手机网络免受无线电干扰”。

简单来说，如果所有航空公司都允许用户在 4 万英尺的高空使用手机，地面上的多个信号塔就会在短时间内接收到大量活动手机的信号，这可能会导致地面网络拥挤，扰乱通讯服务。

英国飞行安全委员会首席执行官戴・惠廷厄姆在接受 BBC 采访时表示，在飞机上使用手机历来是被禁止的，因为人们那时候不知道手机会对飞机产生什么影响。

“我们担心它可能会干扰自动飞行控制系统，”惠廷厄姆称，“根据经验，我们发现受到干扰的风险非常小。但我们一直都建议用户在飞行途中将设备关机或设于飞行模式。”

也就是说，虽然美国一直都对 5G 干扰有着担忧，但惠廷厄姆表示英国和欧盟没有这种顾虑。

“受到干涉的可能性要小得多，我们有一套不同的 5G 频率，而且功率设置比美国标准要低。旅行中的用户想要 5G，监管机构就必须提供这种可能，但需要采取措施确保他们所做的一切都是安全的。”

《5G 会不会干扰飞机？民航局：国内“航空 5G”与近期国外情况不同，创新不会牺牲安全》