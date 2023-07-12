消息称多家上市公司已和国内运营商开展超级 SIM 卡业务合作

IT之家 7 月 12 日消息，据第一财经报道，记者今日以投资身份致电多家 SIM 卡相关概念股，多家公司表示已和运营商开展超级 SIM 卡业务合作。

其中，恒宝股份证券部表示，目前超级 SIM 卡有关业务主要还是和运营商开展合作。超级 SIM 卡两年前已开始首发，现阶段主要在全国范围内推广覆盖。

另一家上市公司东信和平则表示，公司超级 SIM 卡业务规模不大，主要和运营商合作。公司会一直关注前沿技术，根据实际情况制定年度研发方向。

据IT之家此前报道，中国银行昨日宣布将与中国电信、中国联通在数字人民币 App 联合上线 SIM 卡硬钱包产品，为数字人民币应用提供更加普适、便捷的支付方式和体验。该产品近期将在部分试点地区开展受邀用户体验，后续分阶段推广至其他试点地区。

简而言之，SIM 卡硬钱包是指通过把数字人民币软钱包关联至运营商发行的超级 SIM 卡（5G 国密 NFC SIM 卡，以下简称“SIM 卡”），从而使 SIM 卡具备数字人民币支付功能。开通后，用户利用手机 NFC 功能“碰一碰”即可完成数字人民币支付。

超级 SIM 卡（5G 国密 NFC SIM 卡）是通信运营商联合产业链合作伙伴，通过统一技术规范研制而成的新一代 SIM 卡，支持国密算法硬件加密、NFC 近场通信以及 JAVA 卡应用预置及空发等技术能力。

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