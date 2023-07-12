科尼赛克四座超跑 Gemera 量产规格公布：V8 发动机 + 电机组合带来 2269 马力

IT之家 7 月 12 日消息，四座超级跑车科尼赛克 Gemera 于 2020 年首次亮相，该车采用了一种创新的无凸轮轴涡轮增压三缸发动机，搭配三个电动机，输出功率高达 1677 马力。现在三年后，科尼赛克公布了 Gemera 的量产规格，提供一个可选的新动力总成，将最大功率提升到了惊人的 2269 马力。

IT之家注意到，科尼赛克 Gemera 的量产版在外观上只有细微的调整，主要是前保险杠的修改。该车仍然拥有流畅、低矮的车身线条，翡翠绿的车身搭配金色轮毂看起来非常华丽。另一个变化是换用了传统的侧后视镜，取代了原来展车上的未来感十足的摄像头侧后视镜。

该车的最重要的变化之一是采用了光速变速箱（Light Speed Transmission，LST），这是科尼赛克为旗下两座超级跑车 Jesko 开发的九速自动变速箱。Gemera 最初设计时使用了科尼赛克在 Regera 上首创的单速直驱变速箱，但是这家瑞典汽车制造商决定将 Jesko 的变速箱应用到 Gemera 上，并重新命名为“Light Speed Tourbillon Transmission” (LSTT)，意指瑞士名表中的精密机械装置，这种变速箱取消了飞轮，将输入轴直接连接到发动机的曲轴上。这样就可以实现极快的换挡速度，并且科尼赛克声称它使得 Gemera 更加有驾驶乐趣。

2020 年展示的 Gemera 将实验性质的 2.0 升直列三缸发动机与三个电动机配对，但是量产版的车型则简化了动力总成。这是因为科尼赛克开发了一种新型电动机，新的 Dark Matter 电动机可以输出 789 马力和 922 磅英尺（1250 牛米）的扭矩。这意味着 Gemera 现在只需要一个电动机，比之前的方案减轻了重量并节省了空间。

科尼赛克 Gemera 仍然是一款全轮驱动车型，具有四轮扭矩矢量控制功能，可以通过电动机、汽油发动机或两者的组合来驱动车轮，这套动力总成可以输出 1381 马力和 1364 磅英尺（1850 牛米）的扭矩，比 2020 年宣布时要低一些。科尼赛克声称由于减轻了重量并采用了新型变速箱，Gemera 在加速和其他性能方面都有所提升，但没有提供具体数据。

对于对三缸混合动力系统功率下降感到失望的车主来说，科尼赛克提供了一个非常诱人的选配方案。除了直列三缸发动机外，Gemera 还可以选择 Jesko 中使用的双涡轮增压 5.0 升 V8 发动机。这台 1479 马力的八缸野兽仍然与 789 马力的 Dark Matter 电动机配对，使得 Gemera HV8 的输出功率飙升到 2269 马力和 2028 磅英尺（2750 牛米）的扭矩。科尼赛克声称这使 Gemera 成为最强大的量产车型。

科尼赛克之所以能够提供 V8 发动机，是因为采用了 LSTT 变速箱，这为在中置位置安装 V8 发动机腾出了足够的空间，同时仍然保证了四个座位的舒适性。V8 发动机也与 Jesko 中的配置不同，科尼赛克将排气口移动到了发动机的顶部中央位置，并称之为“Hot V8”。

科尼赛克还在瑞典安格尔霍尔姆的总部开设了一家新工厂，将在此进一步开发并组装 Gemera。该车生产计划将于 2024 年底开始，交付将于 2025 年开始。目前官方还没有公布价格方面的信息，但可能不低于百万美元。

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