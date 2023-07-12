欧盟委员会批准博通 610 亿美元收购 VMware

IT之家 7 月 12 日消息，据 Apnews 报道，欧盟委员会周三批准了计算机芯片和软件制造商博通以 610 亿美元（IT之家备注：当前约 4398.1 亿元人民币）收购云技术公司 VMware 的交易，认为博通做出了充分的承诺，缓解了竞争担忧。

欧盟执行机构和最高反垄断执法机构欧盟委员会表示，博通做出了全面承诺，为其唯一现有竞争对手 Marvell 以及任何其他潜在的未来竞争对手提供访问和系统连接。该该委员会表示，这些让步意味着该交易“将不再引起竞争担忧”。获得 27 个国家集团批准的条件是博通在 10 年内履行其承诺，并由独立受托人监督合规情况。

该委员会去年开展了深入调查，担心博通硬件和 VMware 软件的结合可能阻止竞争对手的技术。该交易仍面临其他地方的审查，英国的竞争监管机构正在进行调查，决定期限为 9 月 12 日。

博通希望在云计算市场建立更强大的立足点，而 VMware 的技术可以让大型企业将公共云访问与内部公司网络结合起来。VMware 与包括亚马逊、谷歌和微软在内的每个主要云公司和提供商都有密切的关系。

同样在周三，欧盟对美国生物技术巨头 Illumina 罚款 4.75 亿美元，因为其在没有监管机构批准的情况下收购了癌症筛查公司 Grail。

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