荣耀手表 4 正式发布：支持 eSIM“一表双待”，10 天续航，999 元

IT之家 7 月 12 日消息，在今晚的荣耀 Magic V2 暨全场景新品发布会上，荣耀手表 4 正式发布。

据官方介绍，荣耀手表 4 基于 eSIM 通信加入了 MagicRing 信任环，行业首发了一表双待解决方案。同时，通过三芯架构配合智能调度，荣耀手表 4 能够实现 10 天长续航，也成为最长续航的 eSIM 智能手表。

据悉，荣耀手表 4 能同时支持手机上两张卡的电话、短信和消息通知。遇到手机副卡来电的场景，荣耀手表 4 能弹出未接来电的通知消息，可以通过荣耀手表 4eSIM 通话功能，对副卡来电进行实时回电。官方表示，荣耀手表 4 也是安卓手机厂家首个实现手机双卡来电通知信息同时接收功能的产品。

荣耀手表 4 搭载了自研的电源管理系统，采用了三芯架构设计，当荣耀手表 4 蓝牙连接手机时，其中一个协处理器会停止工作，在灭屏状态下仅一个协处理器工作，主处理器也会进入休眠；亮屏状态下则主协处理器同时工作。当荣耀手表 4 独立使用时，在灭屏状态下仅一个协处理器工作，其他两个处理器进入休眠；亮屏状态下则一主一协处理器同时工作，另一个协处理器进入休眠。

续航方面，荣耀手表 4 在 eSIM 典型场景下连接荣耀手机使用，最长续航可达 10 天。在 24 小时全天候 eSIM 独立使用场景下，荣耀手表 4 的续航能够达到 3 天 +，采用了 POGO PIN 充电，标配充电底座。

运动方面，荣耀手表 4 提供了近百种运动模式，还加入了全新的运动赛场功能。运动赛场功能能够根据用户运动轨迹，创建用户专属运动赛段。

运动模式包括健身、舞蹈、球类、水上项目、冰雪项目、极限运动六大类，12 种专业运动模式包括：户外跑步，室内跑步，室内单车，户外骑行，户外步行，室内步行，泳池游泳，开放水域，椭圆机，划船机，跳绳，自由训练。

在进行户外跑步、室内跑步、户外步行、室内步行、划船机、椭圆机运动时，荣耀手表 4 能够主动监测用户运动状态。

其他方面，荣耀手表 4 支持 5ATM 防水等级，支持五大卫星系统定位，内置北斗、GPS、GLONASS、GALILEO 及 QZSS 的多 GNSS 系统混合定位。

健康监测方面，荣耀手表 4 搭载自研光学微透镜阵列，支持心率、呼吸训练、压力检测、睡眠、生理周期（APP 个人资料内性别设置为女）、血氧饱和度；在心脏健康监测方面，荣耀与阜外医院联合研发，支持疑似房颤，疑似早搏、睡眠呼吸暂停的筛查提醒，联合掌上阜外医院 App 实现预约就诊服务。

睡眠监测方面，荣耀手表 4 涵盖了深睡、浅睡、快速眼动、清醒和零星小睡等多种睡眠状态的精准识别，睡眠卡片还支持与全国、同龄同性别人的数据对比，提供睡眠质量评估和改善建议。

智慧交互方面，荣耀手表 4 配备了 NFC 功能，支持支付宝、微信付款码支付，支持在线音乐，支持微信快捷消息回复，支持 YOYO 语音助手。

荣耀手表 4 提供了三款配色，价格 999 元，将于 7 月 18 日正式开售。

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