报告：年轻人更爱 Apple Music，而老年人更爱 Apple TV+

IT之家 7 月 12 日消息，苹果公司的服务业务对于公司和客户越来越重要，CIRP（消费者情报研究合作伙伴）发布了一份新报告，比较了不同年龄段的用户对 Apple Music 和 Apple TV + 的使用情况。报告显示，一个重要的趋势是年轻用户更多地使用 Apple Music，而最老的用户则对 Apple TV + 更感兴趣。

苹果在 2023 年第二季度创下了服务业务的新纪录，收入达到了 209.1 亿美元（IT之家备注：当前约 1507.61 亿元人民币）。苹果没有公布每项服务的具体收入，但 CIRP 认为 Apple Music 和 Apple TV + 是最受用户欢迎的两项服务之一。由于这两项服务也是苹果最昂贵的服务之一，CIRP 决定研究不同年龄段的用户是如何使用 Apple Music 和 Apple TV + 的。

CIRP 的报告显示，在所有年龄段中，超过 40% 的苹果用户使用 Apple Music，而不到三分之一的用户观看 Apple TV+。在使用情况如何随年龄变化方面，年轻的苹果用户比老年用户更多地听 Apple Music。而对于 55-64 岁的群体来说，两项服务的使用几乎相等，但对于最老的 65 岁以上的群体来说，他们观看 Apple TV + 的可能性是听 Apple Music 的两倍。

CIRP 认为，在 18-44 岁的群体中，高度使用 Apple Music 是符合常理的，因为他们精通技术，寻求无缝的解决方案。他们也可能是在数字音乐时代长大的，而老年用户则不是。至于为什么 Apple TV + 的使用在各个方面都比较一致，CIRP 指出，人们通常会有多个视频流媒体服务，而这对于音乐流媒体服务来说并非如此。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。