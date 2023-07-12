全国首个零碳数据中心上线，通过自身储备碳汇实现“碳中和”

IT之家 7 月 12 日消息，今天是第十一个“全国低碳日”，中国电信今日在青海西宁召开“天翼云绿色存储基地暨中国电信绿色产品发布会”。会上，中国电信发布了零碳数据中心、零碳云等六大绿色产品和《中国电信 ICT 赋能减碳白皮书》。

▲ 图源 Pexels

IT之家从中国电信官网获悉，本次发布的零碳数据中心是全国首个也是唯一一个通过自身储备碳汇实现“碳中和”的数据中心，以“绿色、零碳、可溯源”为典型特征，数据中心 314 天不开启空调，PUE 值也能保持在 1.2 以下。

PUE 是评价数据中心能源效率的指标，是数据中心消耗的所有能源与 IT 负载消耗的能源的比值，其值大于 1，越接近 1 表明非 IT 设备耗能越少，即能效水平越好。

天翼零碳云基于零碳数据中心，从硬件定制和智能调度两个维度推进天翼云建设，通过定制 CPU 和自主研发 DPU，提升 15% 以上算力算效，有效降低功耗；通过智能调度，提升 15% 的资源池利用率，电力消耗降幅达到了 30%。

此外，中国电信还以零碳云为算力载体，推出绿色云电脑，并推出天翼云盘绿色空间产品和绿色应用、绿色消费积分、绿色公共服务等产品。

中国电信表示，未来公司将以“双碳”发展模式为指引，在绿色低碳方面进行多维度全方位探索与实践，通过新技术、新模式、新运营打造高质量的绿色新云网，以绿色算力构建数字经济时代核心基础能力，积极赋能社会绿色转型，全面助力绿色低碳发展。

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