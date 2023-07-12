荣耀 Magic V2 系列屏幕由维信诺、京东方供货

IT之家 7 月 12 日消息，据 CINNO、财联社消息，今晚发布的荣耀 Magic V2 折叠机采用的柔性 AMOLED 显示屏由国内面板厂商维信诺、京东方供应。

据悉，荣耀 Magic V2 系列内屏由国内面板厂商京东方与维信诺共同供应。其中，维信诺全新 VM7 材料体系实现在高端折叠机 Magic V2 首发应用。该材料体系通过对材料器件重组设计，对器件电容、电子空穴平衡进行优化，改善可靠性，功耗较上一代材料降低约 10%，寿命增强 10% 以上；荣耀 Magic V2 系列内屏搭载京东方 7.91 英寸柔性 OLED 屏幕，通过首创的水滴形弯折设计，使屏幕弯折半径降低至 1.9mm，带来轻薄机身的同时有效减少屏幕折痕。在耐用性方面，荣耀 Magic V2 系列内屏的折叠能力高达 40 万次。

值得一提的是，荣耀 Magic V2 系列内、外双屏均采用了京东方全新一代 Q9 发光器件，从发光材料及制作工艺端进行优化，同时，创新应用 LTPO 自适应动态刷新率技术，可实现 1Hz-120Hz 自适应多频动态刷新模式，续航能力全面升级，全方位满足影音娱乐等多场景使用需求。

在画质方面，荣耀 Magic V2 系列内外屏均采用京东方自主研发的全新像素排列方式，极大消除屏幕显示的颗粒感，综合视觉效果大幅提升 20%，搭配业界领先的内屏 1600nits 峰值亮度，外屏 2500nits 峰值亮度，显示画质清晰细腻。

新机详情可IT之家此前报道：《荣耀 Magic V2 系列发布：折叠屏手机进入毫米时代，8999 元起》

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