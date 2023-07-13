在 macOS 平台上苹果 iCloud 密码管理器现支持 Chrome / Edge 等非 Safari 浏览器

IT之家 7 月 13 日消息，开发者 Ricky Mondello 近日发现，在安装 macOS Sonoma 新版更新之后，用户可以在谷歌 Chrome、微软 Edge 等浏览器上使用苹果的密码管理器。

Mondello 运行升级最新测试版 macOS Sonoma 更新之后，发现可以在非 Safari 浏览器上使用 iCloud Keychain，自动填充密码和验证码，而且这些第三方浏览器也支持保存这些新密码。

苹果还为 macOS Sonoma 用户，在 Chrome Web Store 和 Edge Web Store 上架了“iCloud 密码”扩展程序，IT之家在此附上概述如下：

iCloud 密码可让你在 Chrome 中登录网站时，从 iCloud 钥匙串填充密码。

iCloud 密码是适用于 Windows 用户的 Chrome 扩展，允许您在 Windows PC 上的 Chrome 中访问网站时使用在 iPhone、iPad 或 Mac 上创建的同一 Safari 浏览器强密码。

iCloud 密码还会将您在 Chrome 中创建的任何新密码保存到 iCloud 钥匙串，使其在 Apple 设备上可用。