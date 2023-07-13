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在 macOS 平台上苹果 iCloud 密码管理器现支持 Chrome / Edge 等非 Safari 浏览器

2023/7/13 6:46:29 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 7 月 13 日消息，开发者 Ricky Mondello 近日发现，在安装 macOS Sonoma 新版更新之后，用户可以在谷歌 Chrome、微软 Edge 等浏览器上使用苹果的密码管理器。

Mondello 运行升级最新测试版 macOS Sonoma 更新之后，发现可以在非 Safari 浏览器上使用 iCloud Keychain，自动填充密码和验证码，而且这些第三方浏览器也支持保存这些新密码。

苹果还为 macOS Sonoma 用户，在 Chrome Web StoreEdge Web Store 上架了“iCloud 密码”扩展程序，IT之家在此附上概述如下：

iCloud 密码可让你在 Chrome 中登录网站时，从 iCloud 钥匙串填充密码。

iCloud 密码是适用于 Windows 用户的 Chrome 扩展，允许您在 Windows PC 上的 Chrome 中访问网站时使用在 iPhone、iPad 或 Mac 上创建的同一 Safari 浏览器强密码。

iCloud 密码还会将您在 Chrome 中创建的任何新密码保存到 iCloud 钥匙串，使其在 Apple 设备上可用。

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关键词：ChromeEdge

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