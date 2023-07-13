迪士尼 CEO 任期延至 2026 年：确保完成转型目标、找到接班人

北京时间 7 月 13 日早间消息，据报道，美国迪士尼公司现任首席执行官鲍勃・伊格尔（Bob Iger）的任期将会延长两年，他的雇佣合同将延续到 2026 年。

消息传出之后，迪士尼股价走势平稳，并未出现大波动。

迪士尼董事长马克・帕克（Mark Parker）对此表示，在价值创造方面，伊格尔再一次让迪士尼走上了正确方向，为了确保公司转型计划顺利完成，也为了顺利寻找新的首席执行官，迪士尼董事会认为，延长伊格尔的任期符合所有股东的利益，伊格尔也同意了董事会的请求，继续工作到 2026 年。

伊格尔过去十多年担任迪士尼首席执行官，2020 年，他把首席执行官的岗位交给了鲍勃・察佩克（Bob Chapek），然而这位新掌门表现不佳，去年底，伊格尔重返迪士尼“救火”，再一次担任首席执行官。

今年 2 月，伊格尔在接受采访时表示，他在首席执行官岗位上的任期不会超过两年，这意味着他的雇佣合同将会到 2024 年到期。他表示，他任期内的一个重要工作，是寻找新的首席执行官人选。

对于伊格尔来说，接班人的问题依然是重中之重。当地时间周三，他在一份声明中表示，迪士尼董事会仍在继续评估适合担任首席执行官的人选名单。

在谈到延长任期时，伊格尔表示，他想确保接班人上任时，迪士尼处于一个非常强劲的状态，另外，“接班人的事宜对于迪士尼来说非常、非常重要。”

值得一提的是，在过去担任首席执行官的历史上，伊格尔曾经多次推迟寻找接班人。比如在 2013 年到 2017 年，他曾经在四个场合表示自己将退休，但是随后又延长了首席执行官任期。

伊格尔这一次重返迪士尼临危受命，正值传统媒体经历巨大的变动和转型。影视媒体市场快速变化，传统广告开支萎缩，普通大众放弃了老式的有线电视，转而拥抱新兴的网络视频。迪士尼唯有适应这种消费习惯的变迁。

即使是在流媒体市场，最近的几个季度对于参与平台来说愈发显得艰难，一方面，视频平台的内容开支继续膨胀，另一方面，消费者在购买会员和内容消费上表现的更加谨慎。

2022 年，美国在线视频市场增长放缓，导致许多玩家的资本市值腰斩了一半，其中包括奈飞、迪士尼、华纳兄弟探索、派拉蒙全球公司等。所幸的是今年上半年，美国股市回暖，一些视频公司的股价有所反弹。

重返迪士尼之后，伊格尔大刀阔斧进行了改革重组，其中包括解雇 7000 名员工。

在周三的这份声明中，伊格尔表示，迪士尼管理层采取了重要（有时候颇为艰难）的决策，来解决公司存在的结构和效率问题，对于所取得的成就他感到自豪。但他表示，要实现全部的转型目标，迪士尼还有更多工作要做，他本人将会监督所有工作善始善终。

为了缩减成本，迪士尼开始减少视频平台的部分内容。另外，迪士尼还需要走出动画电影业务的泥潭。最近，迪士尼旗下皮克斯公司的动画电影《疯狂元素城》上映，结果票房糟糕，第一个周末的票房创造了皮克斯公司《玩具总动员》1995 年上映以来的最差记录。

最近，迪士尼裁员 7000 人的计划执行完毕，与此同时，资深高管、首席财务官克里斯蒂・麦卡锡（Christine McCarthy）也从公司离职。

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