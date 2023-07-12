消息称迪士尼正考虑出售印度业务或寻找合作伙伴

IT之家 7 月 12 日消息，据路透社报道，知情人士今日表示，迪士尼正在探索出售其印度数字和电视业务或寻找合资伙伴的可能。

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消息人士表示，谈判正处于“非常非常初期”的阶段，迄今为止迪士尼尚未与任何潜在买家或合作伙伴接洽，目前尚不清楚这一过程将如何进行。他还表示这次迪士尼的内部讨论是由美国总部高管推动的。

《华尔街日报》最先报道了迪士尼谈判的消息，并表示该公司已与至少一家银行联系，寻求帮助印度业务增长的方法，同时希望能分担部分成本。

此次讨论正值迪士尼因印度流媒体平台 JioCinema 的出现而面临越来越大的压力之际。JioCinema 的背后是亚洲首富穆克什・安巴尼（Mukesh Ambani）的信实工业集团，该平台一直通过提供免费观看印度超级板球联赛（IPL）的方式来快速扩张，迪士尼早前将这项赛事的数字版权转让给了 JioCinema。

研究公司里昂证券估计，在失去 IPL 数字版权后，Disney+ Hotstar 服务在印度的用户群体减少了近 500 万。

迪士尼的印度业务包括 Disney Hotstar 流媒体服务和 Star India，后者是迪士尼在 2019 年收购 21 世纪福克斯的娱乐资产时接管的。消息人士表示，在迪士尼收购福克斯业务时，印度业务的价值约为 150-160 亿美元（IT之家备注：当前约 1081.5 - 1153.6 亿元人民币），因此很难在印度找到能一口气吃下这一业务的新买家。

Star India 去年更名为迪士尼之星，旗下拥有数十个电视频道和一家电影制作公司的股份。

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