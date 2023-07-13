Canoo 向 NASA 交付三辆纯电“太空车”以满足阿尔忒弥斯任务需求

IT之家 7 月 13 日消息，Canoo Technologies 现向美国国家航空航天局 (NASA) 佛罗里达州肯尼迪航天中心交付了三辆专门针对阿尔忒弥斯任务设计的纯电运输车 (CTV)。

据介绍，这三辆“太空车”将于 2024 年底开始服务，届时将有四名宇航员被分配到 NASA 的阿尔特弥斯 2 号任务中，这是美国 50 多年来首次进行的载人绕月飞行任务。

阿尔忒弥斯发射总监查尔斯・布莱克韦尔-汤普森表示，“我相信每一个看到这些新车辆的人都会和我一样为这次载人阿尔忒弥斯任务感到自豪”。

Canoo 将其描述为具有“多功能平台，可在紧凑的面积内最大化客舱空间、实用性和生产力”。

官方表示，这三辆车可以容纳四名身着猎户座乘员生存系统压力服的宇航员以及支持人员（包括一名压力服技术人员），并有足够的空间放置专用设备。

IT之家提醒，这三辆“太空车”并非真正的太空漫游车，只是用于从肯尼迪航天中心的尼尔・A・阿姆斯特朗操作和检查大楼到 39B 综合楼这段路程的运输过程的运输车，届时太空发射系统（SLS）火箭和猎户座飞船将在那里准备升空。

Canoo 在 2022 年 4 月获得了制造这三辆车辆的合同。“Canoo 与我们的 NASA 代表之间的合作重点是确保宇航员在前往发射台的路上的安全和舒适”，NASA 办公室成员布莱克韦尔-汤普森说。

至于 Canoo 董事长兼首席执行官托尼・阿奎拉 (Tony Aquila)，他表示自己的公司很荣幸能成为 NASA 在这一“世界上最伟大的事业”中的合作伙伴。

“NASA 选择我们的创新技术将多样化的宇航员团队送上月球，体现了对可持续交通的高度承诺。我们受到 NASA 开拓先锋精神的启发，”阿奎拉说道。

除了这三辆车之外，NASA 运输车还包括用于运送“龙飞船”机组人员的特斯拉 Model X 车队，以及将乘坐波音 Starliner 的宇航员送往发射台的定制 Airstream。

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