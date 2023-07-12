NASA 计划本月发射四颗小型卫星与 SpaceX 合作测试防碰撞功能

IT之家 7 月 12 日消息，美国国家航空航天局（NASA）正计划发射一批小型卫星，测试它们是否能够在太空自主工作，该项目被称为“Starling”。这些卫星将在地面操作员不提供任何指令的情况下在太空中尝试相互协作，NASA 希望该技术有助于深空探索任务，因为这类任务中卫星与地球的通信通常需要相当长的时间。

▲ 图源 Pexels

Starling 项目将由四颗小型立方体卫星组成，预计本月晚些时候发射，它由 NASA 旗下埃姆斯研究中心开发，发射后，卫星将在地球上空 355 英里（IT之家备注：约合 571 公里）的高度飞行，卫星彼此之间的距离为 40 英里（约合 64 公里）。

该计划将测试卫星是否能够自主进行相互通信，记录彼此的位置，并根据其中一颗航天器收集的传感数据调整其定位，自行机动以保持编队。卫星上的传感器将跟踪它们相对于地球以及彼此之间的方向，以确保集群按预期运行，每颗卫星都将使用恒星定位相互跟踪，而无需操作员指令。

这些卫星还将完成一个次要目标，即与 SpaceX 的星链卫星结合起来。星链是目前世界上最大的人造卫星星座，由数千颗在低地球轨道（LEO）运行的小卫星组成，能提供全球互联网连接。

SpaceX 和 NASA 将相互共享未来的轨迹数据，以证明不同的组织是否能够安全地协调彼此的操作。与星链的合作任务被 NASA 称作 Starling 1.5，它也是未来更广泛的太空交通管理计划的一部分，因为正有越来越多的卫星公司正计划发射类似星链的人造卫星星座，未来的近地轨道也将更加拥挤。

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