IEEE 通过 802.11bb 标准，Li-Fi 技术正式规范化

IT之家 7 月 13 日消息，电气和电子工程师协会 (IEEE) 现已通过 802.11bb 并将其添加为基于光的无线通信标准。

该标准一经发布便得到了全球 Li-Fi 企业的欢迎，因为它将有助于加快数据传输技术标准的推广和采用。

IT之家注：“Li-Fi (Light Fidelity) 是一种基于可见光通讯 (visible light communication，简称 VLC) 技术，能达到双向、高速无线网络传输的科技，属于光学无线通信 (Optical wireless communication，简称 OWC) 中的一种。

简单来说，大家比较熟悉的无线通信系统 Wi-Fi 使用的是无线通信射频 (RF) 讯号，而 Li-Fi 则使用的是可见光。

与红外线或紫外线通讯不同，这种技术可同时兼顾照明和通讯，适用于医院、机场、军队甚至是水下等场景，不过 Li-Fi 不会取代 Wi-Fi 和 5G 替代方案（也不会取代有线网络）。

据称，Li-Fi 相比于 Wi-Fi 和 5G 等传统技术可以提供“更快、更可靠的无线通信，并且具有无与伦比的安全性能”。

目前来看，在通过大气层等远距离传输和穿透不透明物体方面，无线电波仍然具有明显的优势，所以 Li-Fi 的优势在于未来场景。值得一提的是，Li-Fi 声称的速度可达 224 GB/s。

Fraunhofer 的 Dominic Schulz 指出，由于它在独特的光学频谱中工作，这可以确保更高的可靠性和更低的延迟和抖动。

据 Schulz 介绍，Li-Fi 采用的是可见光传播，因此在避免墙壁穿透、减少干扰和降低窃听风险以及实现厘米级精度的室内导航方面有着更强的安全性。

随着 IEEE 802.11bb 标准的发布，预计各大制造商都会对该生态系统进行整合和布局 i。

Li-Fi 龙头之一的“pureLiFi”已经为集成到连接设备中准备了 Light Antenna ONE 模块。如上图所示，这个 14.5mm 长的组件目前正在提供给 OEM 厂商进行评估。

该公司在其推广材料中表示，Li-Fi 优于 Wi-Fi 的原因包括：更多的连接而不会拥塞、更高的安全性和隐私以及能够完成更高带宽的任务。

我们预计会有更多厂商在明年 2 月的 MWC 展会期间推出更广泛的 Li-Fi 网络设备和支持该标准的用户设备，届时我们也将为大家带来更多报道，敬请期待。

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