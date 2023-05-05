工信部批复中国移动 5G 地空通信（5G-ATG）试验频率，机舱乘客可无线接入互联网

IT之家 5 月 5 日消息，据工信部网站发布，为推动我国航空互联网高质量发展，近期工业和信息化部依申请批复中国移动使用其 4.9GHz 部分 5G 频率资源在国内有关省份开展 5G 地空通信（5G-ATG）技术试验。

据无线电管理局介绍，5G-ATG 基于 5G 公众移动通信技术，通过沿飞机航线设置符合相应国际规则和国内规定的特殊基站及波束赋形天线，在地面与飞机机舱间建立地空通信链路，使乘客在机舱内通过无线局域网接入方式访问互联网。

此次工业和信息化部批准中国移动开展 5G-ATG 试验，将进一步提升 5G 网络覆盖的空间维度，拓展 5G 的行业应用场景，更好满足航空旅客日益增长的空中访问互联网需求。

IT之家注：ATG（全称 Air To Ground）地空通信系统，通过沿航线部署地面专用基站，利用 CPE（Customer Premise Equipment）机载通信设备和 ATG 基站，实现飞机与地面双向通信。5G ATG 利用 5G 通信技术优势，建立大宽带、高速率、低延时的地空通信系统，能够实现飞行状态数据、飞行操作数据、发动机等关键部件数据、舱内视频数据及气象数据等的秒级实时传输，实现对飞行全过程、全要素的监控与追踪，对于提升飞行安全、应急决策与指挥、危险识别与故障排查等具有重要作用。