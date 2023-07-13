起亚投资 2 亿美元扩建工厂，加速生产电动 SUV 车型 EV9

IT之家 7 月 13 日消息，起亚正在扩大其唯一的美国工厂，从而为其首款电动三排 SUV 腾出空间。

据介绍，起亚 EV9 将成为该车企在北美生产组装的第一款纯电车型。明年将在佐治亚州西点的工厂开始装配。

当地时间周三，起亚宣布将投资超过 2 亿美元（IT之家备注：当前约 14.34 亿元人民币）进行扩建，并将为该地区创造近 200 个新工作岗位。

起亚 EV9 将是该公司在佐治亚州工厂组装的第五款车型，但它是第一款纯电车型。起亚北美总裁兼首席执行官 Sean Yoon 表示：“EV9 有可能成为 Kia 的又一款‘游戏规则改变者’。”

这将是我们有史以来制造的最复杂的车辆之一，并将在电动汽车市场上脱颖而出。最重要的是，它将在佐治亚州西点组装。

起亚 EV9 发布于今年 3 月，是起亚迄今为止最大的电动汽车，也是起亚首款三排电动 SUV。

这款车型基于现代汽车集团的 800V E-GMP 平台（IONIQ 5、IONIQ 6 和 EV6 同款），25 分钟内即可从 10% 充至 80% 并增加 148 英里（约 238.18 公里）的行驶里程。

EV9 采用了一些最新的汽车技术，例如起亚最先进的高速公路驾驶导航、OTA 更新、车载发电机功能 (V2L) 和基于 UWB 超宽带的数字车钥匙。

据称，EV9 可提供“真正的 SUV 功能”，包括 7.8 英寸的离地间隙、第一排后面 81.9 立方英尺的载货空间、高达 5000 磅的牵引力以及可用的扭矩矢量双电机全轮驱动性能。

EV9 标准配置为 76.1 kWh 电池（第四代）和 215 hp（160 kW）电机；你还可以选择 99.8 kWh 电池车型，续航里程可达 300 英里；或双电机 379 马力扭矩矢量全轮驱动配置，扭矩为 516 磅英尺。

尽管起亚尚未公布美国市场的价格，但根据欧洲价格，EV9 长续航版本起价约为 65000 至 70000 美元，标准车型的起价约为 60000 美元（当前约 43 万元人民币）。

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