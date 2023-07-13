三星宣布开始量产其功耗最低的车载 UFS 3.1 存储器解决方案

IT之家 7 月 13 日消息，三星半导体今日官宣，已开始量产为车载信息娱乐系统（IVI）优化的全新车载 UFS 3.1 存储器解决方案，该解决方案号称拥有三星车载存储器最低的功耗。

据介绍，三星的 UFS 3.1（通用闪存）将推出 128、256 和 512 千兆字节（GB）三种容量。在未来的汽车（电动汽车或自动驾驶汽车）应用中，增强的产品阵容能够更有效地管理电池寿命。其中，256GB 容量的产品，功耗较上一代产品降低了约 33%，还提供了每秒 700 兆字节 (MB/s) 的顺序写入速度和 2000MB/s的顺序读取速度。

此外，全新的汽车 UFS 3.1 解决方案符合汽车电子协会（AEC-Q100）2 级标准（汽车半导体质量标准），号称可在零下 40°C 到 105°C 的广泛温度范围内保持稳定性能。

三星存储器产品企划团队副总裁 Hyunduk Cho 表示：“三星全新的 UFS 3.1 解决方案及时满足了不同客户对于优化 IVI 系统的需求，同时符合要求更高‘环境、社会和公司治理（ESG）’标准的下一代存储器趋势。”

IT之家从三星半导体官方获悉，三星预计将在今年年底向全球汽车制造商和零部件制造商供应 UFS 3.1 产品。

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