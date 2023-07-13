米哈游将于科隆游戏展 2023 公布首支《崩坏：星穹铁道》PS5 实机演示，《绝区零》开放试玩

IT之家 7 月 13 日消息，科隆国际游戏展是一个集中游戏硬件、软件、信息软件和设备、相关媒介和服务等的大型国际展会。

今年的科隆游戏展 2023 将于 8 月 23 日至 27 日在德国科隆举行，开幕夜直播将由 Geoff Keighley 主持，于 8 月 22 日开启。

米哈游（HoYoverse）确认将于科隆游戏展 Gamescom 2023 上带来首支《崩坏：星穹铁道》的 PS5 实机演示，《原神》《崩坏 3》《绝区零》也同样将参展。

值得一提的是，《绝区零》还将会在科隆游戏展上开放现场试玩。

根据 Sensor Tower 最新数据，腾讯《王者荣耀》以吸金 2.13 亿美元（IT之家备注：当前约 15.36 亿元人民币）蝉联全球手游 6 月畅销榜冠军，而米哈游《崩坏：星穹铁道》则冲上了第二名。

据称，《崩坏：星穹铁道》有 39.7% 的收入来自中国 iOS 市场，日本市场的收入占 27.7%，美国市场占 11.4%。

《绝区零》是一款 3D 角色扮演类动作游戏，将登陆安卓、 iOS 和 PC（Windows）平台。

米哈游表示，《绝区零》为架空背景，讲述了世界受到神秘灾害“空洞”的侵袭，玩家扮演能从“空洞”灾害中救人的特殊职业人士 —— 绳匠，携手来自各行各业的代理人共同抵抗空洞侵袭，维护城市安宁的故事。

根据此前信息，《绝区零》设置了主线剧情、支线剧情，玩家可通过录像带、关键委托、自由委托等玩法推进游戏剧情，游戏内没有社交系统，仅有少量的基于文字的个人界面元素展示。

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