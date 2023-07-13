消息称知名赛车游戏《极品飞车 9》将迎来高清重制版，2024 年发售

IT之家 7 月 13 日消息，相信IT之家广大小伙伴们都对 EA 知名赛车游戏《极品飞车 9》有一定印象，外媒 Eurogamer 日前曝光，这款游戏将迎来高清重制版。

▲ 图源《极品飞车 9》官方海报

据悉，曾在 2005 年版《极品飞车：最高通缉》（即《极品飞车 9》）中扮演克罗斯助手的演员“Simone Bailly”昨日在社交媒体上表示：

《极品飞车：最高通缉》 将在 2024 年迎来重制。

▲ 图源 simonebailly

虽然目前该帖文已被删除，不过还是被外媒所截图，这里 Bailly 使用的是“Remake”重制的说法，因此游戏有望迎来大幅度的画面与机制强化。

截至发稿，EA 官方还尚未就此透露有关于此的任何信息。

《极品飞车：最高通缉》（极品飞车 9）是由 EA Canada 开发的一款竞速类游戏，于 2005 年 11 月 21 日发行。

游戏以警车追捕超速车手为主要内容，游戏融入了流行元素与火爆的街头改装车竞速文化，并一定程度地保留了前期《地下狂飙》系列的改装车系统，并引入了全新的“地图漫游模式”，游戏相当强调爽快感与破坏性，因此受到大量玩家追捧。

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