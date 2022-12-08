《极品飞车 22：不羁》 A 卡测试：RX 6600 1080p 74 帧

IT之家 12 月 8 日消息，《极品飞车 22：不羁》PC 版已在 12 月 2 日发售，标准版 248 元。现在，显卡厂商蓝宝石发布了旗下 AMD 显卡运行这款游戏的帧率数据。

1080p 分辨率超高画质下，RX 6600 即可实现 74fps，开启 FSR2 质量模式后可提升至 85fps。

2K 分辨率超高画质下，RX 6600 需要开启 FSR2 才可达到 60fps 水平，RX 6650 XT 及以上型号会有更好的体验。

4K 分辨率下，只有 RX 6950 XT 旗舰型号才能达到 60fps 以上的帧率。

IT之家了解到，《极品飞车 22：不羁》现已登陆 PC、PS5 和 Xbox Series X|S 平台。《极品飞车：不羁》是 Criterion Games 制作、EA 发行的赛车游戏作品，游戏支持简体中文字幕与配音。游戏背景发生在虚构的芝加哥湖岸城，游戏将融合动漫元素且更年轻化，比如车辆速度达到一定程度后，就会出现火焰、烟雾和速度线等动漫特效。

游戏介绍：

世界就是您的画布

涂鸦在《极品飞车™：不羁》中被赋予了生命。它具有全新的独特视觉风格，融合了最新鲜的街头艺术元素和《极品飞车™》历史上最逼真的赛车。使用全新的高能量视觉和音效工具来展现您的车技，包括氮气加速，这是一种全新的助推战术，能提供令人头晕目眩的速度。

自下而上，赛至巅峰

要到达榜首，您必须承担风险。选择全力投入一切的方式与时机，在街头进行大型漂移，甩掉警察，或者靠自己的收入在与对手竞赛时加注。时间就是金钱，所以要找到最快的方法来赚取足够的现金，以参加每周的排位赛，并参加湖岸的终极比赛：盛大赛事。

在街头飞驰

比赛越多，您的关注度就越高。来自警方的压力越来越大，您必须利用新的逃脱机制做出战术决定以掌控情势。您是要甩掉警察，还是与他们正面交锋，抑或是藏身于湖岸的地下？在这些街头飞驰，您会得到奖励。

随心所欲，展现自我

参加聚会，用数以百计的装饰物品来展示您的独特风格，包括来自世界上最具开创性时尚创新者的专属装备。将时尚外观延续到您的座驾上，用独特的贴膜和剪切来改造您的赛车，打造终极传奇改装。当您拿下第一名时，不要忘记用个人胜利姿势在比赛中耍帅。