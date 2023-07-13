《罗布乐思（Roblox）》宣布支持 Meta Quest VR 头显，即将开启 Beta 测试

IT之家 7 月 13 日消息，Meta 现宣布，世界最大的多人在线创作游戏分享平台《罗布乐思（Roblox）》将支持 Meta Quest VR 系列头显。

该游戏将在未来几周内以 Beta 版本的形式率先支持 Quest 2 和 Quest Pro 两款产品。

Meta 表示：“公开测试版对于 Roblox 开发者社区来说是一个绝佳的机会，可以优化 Quest 的现有游戏并为 VR 开发新游戏，同时收集 Quest 社区的意见和反馈。”

IT之家注：《Roblox》是一款兼容了虚拟世界、休闲游戏和自建内容的游戏，目前已经上线 iOS、Android、PC 和 Xbox，适用于所有十三岁及以上用户。

这款游戏中的大多数作品都是用户自行建立的，从 FPS、RPG 到竞速、解谜，全由玩家操控这些圆柱和方块形状组成的小人们参与和完成。在游戏中，玩家也可以开发各种形式类别的游戏。

Meta Quest VR 系列头显是 Meta（前脸书）旗下的主流 VR 头显设备，拥有出色的 VR 性能，目前为 VR 市场的而主流产品。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。