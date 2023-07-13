荷兰立法严惩“人肉搜索”：违者最高面临 2 年有期徒刑或 2.2 万欧元罚款，明年正式生效

IT之家 7 月 13 日消息，当地时间 7 月 12 日，由荷兰前司法大臣费迪南德・赫拉珀豪斯（Ferdinand Grapperhaus）提出的涉“人肉搜索”法案获议会一院一致通过，相关法律将于明年 1 月 1 日起正式生效。

据《荷兰日报》12 日报道，该法案规定对他人进行“人肉搜索”或恐吓他人的违法分子，将被处以最长两年监禁或最高 2.25 万欧元（IT之家备注：当前约 17.9 万元人民币）的刑罚。报道称，近年来，恶意披露私人地址、电话号码或个人照片、数据的情况在荷兰变得愈发普遍，政客、科学家、记者和警察等群体都深受其害。按照荷兰新法规定，若对上述职业群体进行“人肉搜索”，相关肇事者面临的最高刑罚还要增加 1/3。

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在法律出台之前，“人肉搜索”受害者无法在荷兰起诉肇事者，自身权益无法得到有效保护，该法案通过将在一定程度上改变这一现状。

IT之家此前报道，2020 年 3 月 1 日起，我国《网络信息内容生态治理规定》开始实施。规定明确，网络信息内容服务使用者和生产者、平台不得开展网络暴力、人肉搜索、深度伪造、流量造假、操纵账号等违法活动。

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