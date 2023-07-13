（更新）广汽三菱汽车销量未达预期“临时性”停产，将进行人员结构优化

更新：广汽集团向懂车帝回应称：“目前，广汽三菱的股东三方（包括：广汽集团、三菱自动车工业、三菱商事）正尽全力推动企业的纾困转型工作。广汽三菱将根据实际情况，依法依规进行人员结构的优化，并尽最大努力保障员工的合法权益。”另外据接近广汽集团的人士透露：“大裁员的表述是错误的。”

IT之家 7 月 13 日消息，7 月 12 日，广汽三菱汽车有限公司发布《致广汽三菱全体员工的一封信》。

信中提到，广汽三菱“面向未来，必须作出决断，推进公司改革”。受市场转型影响，公司产品目前销量远未达到预期，且经营陷入困境。公司经营层和股东方“经过慎重讨论”，已于 6 月正式进入“临时停产”阶段。

同时，广汽三菱称为了“有序、平稳推进工作，奠定企业可持续发展基础”，需根据实际情况进行人员结构优化，并于当日公布员工安置方案，称将确保员工的合法诉求得到充分沟通、合理解决，尽最大努力使员工的合法权益依法依规得到保障。不过截至发稿，具体员工安置方案暂未公开。

IT之家此前报道，因电动汽车普及，导致中国国内市场燃油车销售低迷，三菱汽车此前宣布在今年 3 月至 5 月期间停止在中国的新车生产。如今，三菱汽车停产时间已经延长到 6 月后，恢复生产的日期也尚未确定。

三菱汽车目前在湖南的一家工厂主要生产欧蓝德等 SUV 车型，该工厂是三菱与广汽的合资企业。不过，2022 财年三菱在国内的汽车销量约为 3.18 万辆，较上年减半。

三菱汽车已计划到 2030 财年，投资 1.4 万亿日元（当前约 705.6 亿元人民币）用于电动汽车（EV）和混合动力汽车（HV）的研发生产，以应对来自中国和欧洲厂商在该领域持续加剧的竞争压力。

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