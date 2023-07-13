省广集团宣布成为 Meta 中国区官方授权代理商

IT之家 7 月 13 日消息，营销传播公司“省广集团”今日发布公告，成功从 Meta 中国区优质合作伙伴晋升为 Meta 中国区官方授权代理商。

据介绍，2023 年初，省广集团以“出色的整合营销实力、专业的广告投放策略及优质的服务质量”赢得 Meta 认可，成为 Meta 中国区优质合作伙伴。如今，成为 Meta 中国区官方授权代理商，是省广集团落实出海战略的一个重要里程碑。

省广集团表示：“通过进一步加强与 Meta 合作，省广集团能够借助其强大的社交媒体平台和技术优势，进一步拓展国际化营销领域，为中国企业的出海提供更全面、更多样化的营销解决方案，全力打造服务更多优质企业的全球化战略增长与整合营销的平台。”

IT之家查询到，省广集团创立于 1979 年，是中国最早成立的一批广告公司，拥有品牌战略、媒介营销、数字营销、内容营销、场景营销、自有媒体、电商营销、出海营销等完整服务产业链。

Meta 目前在中国大陆并没有特别重要的业务，而此前 36 氪报道称，Meta 的 VR 头显有望引进内地，与腾讯合作共同推出国行产品。

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