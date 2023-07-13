朗科推出全新国产化 PCIe 4.0 SSD 解决方案：特纳飞主控 + 长存颗粒

IT之家 7 月 13 日消息，Netac 朗科科技今日宣布带来全新的 PCIe4.0 SSD 解决方案，主控、颗粒均采用国产品牌高端型号。官方称，该方案性能方面出类拔萃，在容量及稳定性方面也是可圈可点，此方案后续将应用在绝影系列部分高端产品上。

IT之家整理朗科全新国产化 PCIe 4.0 SSD 解决方案如下：

主控：特纳飞 TC2201

其最高顺序读取性能更高达 7.3GB/s，且随机性能最高可达 1M IOPS。TC2201 具备更小的封装尺寸，满足各种不同 SSD 尺寸设计要求。

闪存：X3-9070

X3-9070 属于长江存储旗下 Xtacking 3.0 架构的第四代 TLC 3D 闪存颗粒，相比上一代产品，X3-9070 可实现 2400MT/s的 I / O 传输速率，符合 ONFI5.0 规范，实现了 50% 的性能提升。得益于 Xtacking 3.0 的创新架构，给 X3-9070 带来了更高密度的堆叠层数，可在超紧凑的单芯片封装中实现 1TB 的存储容量。

朗科表示，该方案将容量扩展至 4TB，大容量意味着更充沛的存储空间，更大的写入寿命。

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